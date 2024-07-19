微軟等企鑽漏洞 傳向中企提供AI晶片

美國雖增加圍堵中國獲取先進晶片的途徑，惟成效始終有限。即使美國已經從物理層面上，直接阻止了一切先進晶片出口到中國，但中國企業依然可以透過租借海外數據中心的使用權繞過限制，這些數據中心配備了英偉達（Nvidia）最先進的人工智能（AI）晶片，變相等同於直接租借晶片給中國。外媒引述消息指，出租數據中心助長晶片禁令漏洞的，包括微軟、谷歌（Google）等美國科技巨頭。

透過出租數據中心伺服器 據報有微軟相關部門的員工和一名直接參與銷售的人員指出，該公司正透過在中國境外的數據中心，向中國客戶提供伺服器租賃服務，包括配備英偉達A100和H100晶片的伺服器，這兩款晶片均在美國的出口限制清單之上。另一名知情人士透露，Google亦一直允許中國客戶使用位於中國境外的伺服器，並對其產品符合美國出口管制規定抱有信心。

事實上，美國政府對禁令的漏洞亦開始有所察覺，但卻未找到方法有效的堵截。美國商務部長雷蒙多今年初曾表示，華府已提出要求雲端公司須確認是否有外國實體正在利用美國的數據中心訓練AI模型。然而，對於美國以外的地區，也實在鞭長莫及。

在圍堵中國的策略上效果成疑，美國亦只有加緊「圍爐」試圖通過拉攏更多盟友，提升美國與周邊地區的晶片產業。

美國國務卿布林肯與拉丁美洲11國外長展開會晤時宣布一項新計劃，旨在提高美洲國家半導體產能。他說：「這起倡議將提升各國在電路組裝、測試和封裝的能力，而這一切從墨西哥、巴拿馬及哥斯達黎加開始。」

華府促增美洲半導體產能 這場部長級會議乃美國總統拜登兩年前推出的「美洲經濟繁榮夥伴關係」（APEP）其中一環。布林肯表示，美洲應當在全球半導體供應鏈中扮演更重要的角色；亦呼籲進一步投資美洲，用以推廣能源轉型、擺脫化石燃料。

獲美國政府大量資助的英特爾（Intel），去年已宣布哥斯達黎加投資12億美元建廠，惟目前全球半導體生產中大部分環節與供應鏈都集中在亞洲，包括日本、南韓等美國盟友亦幾乎壟斷了從上游晶圓生產到下游封裝測試等所有工序。