台積電去季多賺36%

上調全年收入預測 估資本開支逾2340億 全球技術最先進、市值最大的晶圓代工廠龍頭台積電，昨日公布截至6月底止季度業績，期內收入按年增長40.06%至6,735.1億元新台幣，純利按年增長36.32%至2,478.45億元新台幣，好過預期。面對行業周期順風的大好形勢，台積電上調全年收入增長預測至高於25%（mid-twenties），此前預測為增20至25%，同時把今年資本開支預測下限由280億美元提高至300億美元（約2,340億港元），上限則維持320億美元不變。

台積電董事長暨總裁魏哲家表示，第二季業績表現強勁，主要受惠於市場對台積電領先業界的3納米和5納米製程技術晶片的強勁需求。他預期，本季仍然會受惠於人工智能（AI）及智能手機對先進製程的相關需求。

信毛利率長期53%或以上 展望2024年全年，他預期全球半導體晶圓製造（撇除記憶體）產業市場將增長約10%。值得留意的是，台積電修改了對晶圓產業的定義，把原來不計算在內的封裝、測試、光罩製作，以及所有除記憶體以外的整合元件製造商也囊括其中，並將之稱為「晶圓製造2.0」。按照新的定義，台積電去年市場佔有率為28%，並預期今年會進一步增加。

被問到目前產品供不應求下定價會否進一步上調，魏氏一如以往地「耍太極」避談，僅重申會緊密地與客戶合作，並且「繼續出售我們的價值」（sell our values），直言︰「只要客戶取得成功，我們同樣會成功，而目前客戶的確過得不錯。」至於毛利率方面，他重申，有信心實現長期「53%或更高」的毛利率目標，而且強調希望外界可以關注「更高」的可能。

外界另一關注焦點，在於美國前總統以及下屆總統候選人特朗普日前針對台灣的言論，包括聲稱台灣搶走了美國晶片生意。魏哲家在回應分析員提問時表示，目前沒有改變其海外建廠擴張計劃，包括在美國亞利桑那州的工廠、日本及歐洲的建廠計劃，這些全部都沒有變化。財務長黃仁昭則回應指，過去有任何關稅壁壘，向來都是由購買台積電晶片的客戶負責支付，故不會對關稅作評論。

料明年量產兩納米製程 至於製程技術的發展，台積電預期明年開始量產N2（兩納米）製程，到2026年下半年會量產A16（1.6納米）製程。根據管理層的說法，N2製程相較現時3納米的N3E製程，在同樣耗能情況下運算速度會增加10至15%；在同樣的運算速度下，耗能會減少25至30%。魏氏提到，許多客戶亦因為能耗問題，希望迭換更先進製程的產品。

台積電預測本季收入介乎224億至232億美元，基於一美元兌32.5元新台幣的假設，以中位數計相當於按年增長35.53%；毛利率預測介乎53.5至55.5%，淨利率則介乎42.5至44.5%。

台積電上季業績摘要