澳洲就業人口增匯價漲

澳洲上月就業數據好壞參半，就業人數上升的同時，失業率也略見升溫。澳洲統計局（ABS）昨日公布，經季節性調整後，6月就業人口按月增加5.02萬人或0.3%，至逾1,440萬人，高於市場預期的增加兩萬人。期內失業率則按月升不足0.1個百分點至4.1%，整體勞動參與率上升至66.9%。澳元匯價昨日做好，見67.36美仙，折合兌5.26港元。

澳洲統計局勞工統計主管賈維斯（Bjorn Jarvis）稱，失業率上升主因當地15歲或以上民眾求職比例略為增加，惟他強調，雖然4月以來失業率一直高於4%，但由於勞動參與率均接近歷史高位，加上職位空缺持續高企，意味當地勞工市場仍然相對緊張。

有分析認為，相比就業數據，當地的通脹表現更為左右澳洲央行下月是否減息，不過礙於當地經濟繼續呈強，所以央行很大機會維持利率不變。

星全年經濟望升3% 另邊廂，同屬亞太地區的新加坡對今年經濟看法樂觀。當地金管局局長謝啇真表示，預計新加坡主要經濟部門的增長將逐步恢復至疫情前水平，料今年全年經濟增長介乎2至3%，核心通脹預計在今年第四季有更明顯緩解。

他又指，新加坡金管局在2023至2024財政年度的淨利潤為38億坡元，當地資產管理行業去年管理資產增長10%，達5.41萬億坡元。