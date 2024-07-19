歐議息聲明偏鷹Euro波動

準備歐遊的港人又收到歐洲央行一份「偏鷹」的議息聲明。一如市場預期，該行昨把3大政策利率—存款利率、主要再融資操作（MRO）利率及邊際貸款工具（MLF）利率分別維持在3.75厘、4.25厘及4.5厘，並重申歐元區通脹壓力仍高，尤其是服務，整體通脹率明年一段時間都會高過政策目標。

議息聲明出爐後，歐元兌港元頗波動，起初上試8.54，之後迅速下試8.516。該行稱，5月份一些基本（Underlying）通脹指標升是一次性因素所致，到6月，大多回落或穩定下來。5月份歐元區撇除食品、能源及煙酒的核心通脹回升至2.9%，6月亦為2.9%。

英私企薪金增長減慢 拖低歐元的應該是行長拉加德記者會上一句「9月減息的大門敞開」。但議息聲明重申沒有既定減息路線，每次議息決定都基於當時最新的數據判斷通脹前景；文末又加插一段話：「準備好調整所有政策工具，務求確保通脹中期內能回落到2%目標，保障貨幣政策的效力順暢傳導」，之後提到旨在緩和市場突然動盪的證券購買計劃。

另邊廂，英國6月失業率維持在4.4%，符預期；5月底止3個月平均薪金按年升5.7%，其中英倫銀行最關注的私人部門按年升5.6%，均為2022年後最小的漲幅，反映勞工市場有所降溫。

以上數據出爐後，交易員押注英倫銀行8月1日有40%機會減息，英鎊兌美元反覆偏軟，失守1.3關，低見1.2982，跌0.2%，兌港元則低見10.1358。

對英國新政府來說，好消息是5月份撇除通脹後的實質周薪642.9英鎊，為2021年後再度高於金融海嘯前高峰，且5月底止3個月的實際平均薪金按年升3.2%，為2021年後最快。然而，有學者認為，實質薪資改善也不是因為生產力提高，更多是加幅大過通脹而已，仍會令英倫銀行憂慮通脹壓力。