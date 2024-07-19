外貿放緩 日股冧千點

出口7個月低 進口遜預期 豐田股價瀉3% 晶片板塊挫 雖然日本上月出口連升7個月，惟按年升幅卻由5月的13.5%放緩至5.4%，是7個月以來最慢，加上有指美國向包括日本在內的盟友施壓，要求收緊對華晶片貿易，消息拖累日本股市下挫。日經平均指數更連跌兩日，昨再跌971點或2.36%，收報40,126點，東證指數（TOPIX）跌46點或1.6%，收報2,868點。

財務省周四公布當地6月外貿數據，出口金額為9.2萬億日圓，主要由晶片製造設備與非鐵金屬帶動，而出口至中國的半導體等製造設備金額，更按年暴增47.7%；惟與此同時，受日圓貶值影響，進口按年僅增3.2%，至8.98萬億日圓，遠低過預期的升9.3%。不過，由於期內進口升幅偏低，帶動當地轉錄貿易順差2,240億日圓。

對華連續39個月貿易逆差 按地區劃分，上月日本對美國的出口金額按年增加11%，至1.92萬億日圓，是連續33個月出現增長，期內對美國的貿易順差額亦擴闊6.8%至8,701億日圓，連續上升兩個月。

相反，日本連續39個月跟中國陷入逆差，金額為3,354億日圓；歐盟的貿易逆差金額則為1,857億日圓，是連續第5個月陷入逆差。

受累上月出口表現遠遜預期，昨日一眾日本出口股齊齊重挫，其中東證指數最大權重股豐田汽車收市跌3.47%，報3,141日圓。半導體設備股繼續因出口管制收緊的傳言捱沽，東京電子急挫8.75%，愛德萬測試（Advantest Corp）跌4.92%。

日圓匯價方面，兌每美元昨日亞洲市曾見155.38，創一個半月新高，之後在156水平爭持，折合每百日圓兌港元一度見5.024，之後在5算徘徊。

前央行專家料本月不加息 至於外界正聚焦日本央行今個月底會否再次加息，此前日央行前首席經濟學家早川英男卻「潑冷水」指央行今個月未必再加，惟會大力削減買債規模，以免加劇日圓跌勢。

早川英男解釋，作出上述猜測是因很難確認經濟發展確切符合日央行的預期，在實際工資長期下降的背景下，日本消費者支出實情每季下降，反映經濟疲弱。

大和證券經濟學家鈴木裕太郎估計，第二季日本經濟將較首季有所反彈，但不會是強勁增長，原因是進口疲弱顯示日本國內需求下跌，繼而導致消費低迷，而若然不能確認消費正在復甦，日本央行將很難採取行動。

日經平均指數近月走勢 日本出口額按年變幅 每百日圓兌港元近期變化