比亞迪擬10月越南推3款車型
內地汽車市場競爭日趨激烈，大型車廠紛紛加快「走出去」戰略，開拓海外市場，以增加收入來源。媒體引述比亞迪股份(01211)越南首席營運官Vo Minh Luc透露，計劃10月在越南市場推出3款車型，並在2026年將經銷商網絡擴展至100間。對於可能在越南建廠，比亞迪稱，正在與多個地方進行磋商，以優化計劃。
比亞迪昨於越南推出首批3款純電動車型，分別為緊湊型掀背車Dolphin、緊湊型跨界車Atto 3和中型轎車Seal，6月已經開始接受預訂；另將自本周六起在越南正式開設13家零售店。Vo Minh Luc稱，越南是比亞迪在亞太地區涉足的最後一個市場，也是該地區的重要市場。
其他車企消息方面，雷諾汽車（Renault）今年上半年全球汽車銷量按年增長1.9%至115.47萬輛。期內雷諾在歐洲的銷量增長6.7%，超過整體歐洲市場的5.5%增幅。當中電動車佔公司於歐洲銷量的29.6%，按年增長4.3個百分點。
富豪料次季經營溢利增60%
此外，吉利汽車(00175)母企旗下瑞典汽車製造商富豪汽車（Volvo Cars）料今年第二季經營溢利（EBIT）增長60%至80億瑞典克朗（約7.58億美元），勝市場預期；季內純電動車毛利率上升至20%，高於去年同期的16%。
中國汽車工業協會發布數據顯示，今年6月內地新能源汽車產銷分別為100.3萬輛和104.9萬輛，按年分別增長28.1%和30.1%；首6個月新能源汽車的產銷量分別為492.9萬輛和494.4萬輛，按年分別增長30.1%和32%。
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