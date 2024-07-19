比亞迪擬10月越南推3款車型

比亞迪昨於越南推出首批3款純電動車型，分別為緊湊型掀背車Dolphin、緊湊型跨界車Atto 3和中型轎車Seal，6月已經開始接受預訂；另將自本周六起在越南正式開設13家零售店。Vo Minh Luc稱，越南是比亞迪在亞太地區涉足的最後一個市場，也是該地區的重要市場。