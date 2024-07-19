富力子企多筆商票逾期 涉額數千萬
陷困內地房企逾期欠債情況持續，富力地產(02777)繼上周披露旗下附屬兆晞收到淡馬錫向香港高等法院提交的清盤呈請之後，昨日再揭露了其他子企商票逾期的具體情況，稱去年內旗下3家子企累計逾期商票金額超過5,000萬元（人民幣‧下同），截至今年6月底，公司還有兩筆單筆金額超過1,000萬元的商票逾期。
對於商票逾期的原因，富力解釋稱，主要是受宏觀經濟和行業環境的影響，導致銷售和融資業務表現低迷，公司整體面臨一定的流動壓力，旗下子企更因階段性資金緊張，而發生商票逾期。該企正與相關方積極溝通，協調解決商票逾期問題，並合理規劃還款安排，未來也將繼續多項舉措積極化解債務風險。
深控上季銷售升1.6倍
雖然深圳政府全資擁有的深圳集團為母企的深圳控股(00604)指，受一系列樓市新政影響，第二季樓市熱度回暖，上季集團未經審計合約銷售額約44.7億元，按季升1.61倍，但上半年總合約銷售額約61.78億元，按年仍跌58.2%。
目前房企化債工程難以一蹴而就。昨日內地政府在重要會議明確指，要統籌好發展與安全，落實防範化解房地產、地方政府債務、中小金融機構等重點領域風險的各項舉措。
即使是背靠深圳國資委、大股東深圳地鐵集團的萬科企業(02202)，亦正落力籌資。據內媒報道，萬科旗下物業管理公司萬科物業要求業主提前半年繳交物業費，否則將按照每日0.05%費率收取違約金，而此舉引來大批業主不滿並投訴。內媒引述萬科物業方的客服人員回應，不提前交物業費就收取違約金的政策「一直是有的」，在物業合約中也有寫明，「只不過最近內部要求較嚴」。
萬科A股昨晚公告，兩家全資子企分別以持有的土地抵押給銀行，為公司兩筆融資提供擔保，共向銀行融資147.28億元，期限均為4年。
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