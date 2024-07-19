富力子企多筆商票逾期 涉額數千萬

對於商票逾期的原因，富力解釋稱，主要是受宏觀經濟和行業環境的影響，導致銷售和融資業務表現低迷，公司整體面臨一定的流動壓力，旗下子企更因階段性資金緊張，而發生商票逾期。該企正與相關方積極溝通，協調解決商票逾期問題，並合理規劃還款安排，未來也將繼續多項舉措積極化解債務風險。