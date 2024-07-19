人民幣全球支付穩企第4

俄商嘆人仔交易難 考慮暫停與華貿易 中國與俄羅斯元首在5月會晤過後，以中國海關總署數據顯示，中國對俄的出口總值按人民幣計價已恢復增長，加上人民幣國際地位同步回升，6月人民幣的全球支付佔比重上4.61%水平，繼續企穩全球第4大支付貨幣的地位，帶動昨日人民幣匯率走勢進一步回穩。不過，受累於美國自6月中旬對俄羅斯實施二級制裁，俄國外貿商據稱透過人民幣交易付款愈趨困難。

受累美制裁 付款出問題 外媒引述3家來自俄國的大宗商品出口商高層人士表示，美國實施新一輪制裁後，從中國向俄羅斯直接付款變得更困難，就算用人民幣付款亦然。另有俄國農產品貿易公司指，本月有中國買家也遇到付款問題。早前俄羅斯汽車經銷商協會曾對外稱，美國制裁導致中俄貿易之間出現付款問題，可能暫停從中國進口汽車和汽車零組件，至今引來更多俄國商家正考慮暫停與中國貿易。

惟俄羅斯央行日前發布的報告顯示，人民幣在俄國外匯市場上的份額已達到99.6%。雖然美國藉詞重祭大招，阻攔其他國家貿易以本幣結算，但人民幣跨境貿易融資貨幣的地位仍能夠更上一層樓。在國際經貿去美元的大勢所趨下，環球銀行金融電訊協會（SWIFT）數據顯示，單計6月份，按價值計算，人民幣在全球貿易融資市場所佔的份額已高達5.99%，排名由5月的第三位，正式「升級」到第二位。

反觀美元的市佔率由5月的84.65%，降至83.16%，而歐元的市佔率即使略升至5.92%，但仍不敵人民幣強勢而跌落第三位。

數字人幣交易額6.6萬億 同時，隨着國際貨幣體制醞釀數碼化，內地正從多方面提高人民幣的國際競爭力，包括提速發展數字（碼）人民幣。官媒引述中國人民銀行數據指，截至今年5月底，數字人民幣累計交易金額達6.6萬億元人民幣，試點範圍已拓展至17個省市的26個地區，在批發零售、餐飲文旅、教育醫療、公共服務、城市治理等領域廣泛推廣應用，並推出基於數字人民幣智能合約的預付資金管理、供應鏈金融、信貸服務、小微企業服務等產品。一如昨日重要會議強調，將健全促進實體經濟和數字經濟深度融合制度。

由國際地位以至內地數碼貨幣發展，人民幣雙軌並行推動開放，創造了長期穩匯有利條件。昨日由官方開出的人民幣中間價報7.1285兌每美元，按日升33點子，兩連升，並衝上逾半個月高位。人民幣即期匯率下午4時30分收報7.2572，再升79點子，並創近一個月新高；而人民幣離岸價就一度高見7.2607，即每百港元兌92.98元人民幣。

月全球支付貨幣佔比 中國近月對俄羅斯出口恢復增長