道指曾升163點 納指早段反彈

經歷周三美國科技股全線暴跌後，納指於周四早段略為反彈，曾升133點，報18,130點，費城半導體指數早段亦反彈1.37%；道指升163點，報41,361點；標指升22點，報5,611點。隨着大型科技股接下來一段時間陸續放榜，市場仍密切關注科技板塊的表現。

分析指出，雖然市場仍面對一些不確定因素，但似乎無阻投資者入市的欲望。Pepperstone Group資深策略師Michael Brown表示：「我對人們試圖逢低買入並不感到驚訝。」他又指，股市向好的理由仍然堅實，包括盈利增長以及經濟的韌性，而且聯儲局應該會開始減息。

首領救濟多過預期 聯儲局理事沃勒亦指出，他相信減息的時間點已愈來愈近，即使「我不認為我們已經達到了最終目標（成功控制通脹）」。這亦是繼鮑威爾及多位聯儲局官員日前高調「放鴿」後，再有官員暗示支持減息。

另一邊廂，聯儲局調查全國各地經濟情況得出的《褐皮書》指出，大多數地區的經濟活動，在5月底至7月初以輕微至溫和的速度擴張。在12個地區中，7個地區指經濟活動出現一定程度增長，但有5個地區的經濟活動持平或下降，較上一個報告期多出3個地區，企業則普遍預測前景黯淡。

數據顯示，美國上周首次申領失業救濟人數為186.7萬人，多過預期；截至前周止持續申領人數為24.3萬人。

黑石上季少賺26% 個股消息方面，大型私募投資公司黑石集團（Blackstone）上季純利4.44億美元，按年倒退26.08%，正努力應對長期高息還境對房地產投資組合的影響。截至上季末，其資產管理規模仍按年增長7%，達到10,764億美元，並且於單一季度內錄得394億美元的資金淨流入。黑石股價早段曾升3.28%。

美國電商巨頭亞馬遜的年度會員促銷活動Prime Day反應不俗。根據Adobe Analytics的統計，活動首日各大零售品牌在亞馬遜平台上的銷售額已達到72億美元，去年為期兩日的活動合計銷售額才只有127億美元，並預期今年活動總銷售額可達到140億美元，再創新高。亞馬遜股價早段曾跌0.77%。