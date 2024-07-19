港府發250億綠債 超購3.8倍
港府昨日宣布，在政府可持續債券計劃下，成功發售約250億港元等值的人民幣、美元及歐元綠色債券，認購金額超過1,200億港元等值，即超額認購3.8倍。是次集資所得將撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和可持續發展的項目提供資金。
去年相關發債額冠亞洲
該批綠債在周三定價，其中兩年、5年、10年、20年及30年人民幣計價綠債各20億元，收益率分別為2.6厘、2.7厘、2.8厘、3.05厘及3.15厘，當中20年期及30年期人民幣債券為港府首次發行；另10億美元的3年期綠債為4.336厘，7.5億歐元的7年期綠債為3.379厘。
財經事務及庫務局官員表示，綠色金融市場潛力巨大，香港正朝國際綠色金融中心方向發展。去年，在香港發行的綠色及可持續債務總額超過500億美元，其總額在亞洲位居首位。港府計劃今年底推出香港適當地採納國際可持續標準理事會準則的路線圖，就可持續匯報，為香港企業提供具透明度及清晰的路徑，讓企業有充裕時間做好準備，而香港交易所(00388)明年起分階段實施新的氣候訊息披露規定；另政府亦延長綠色及可持續金融資助計劃至2027年，並擴大資助範圍。
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