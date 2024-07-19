港府發250億綠債 超購3.8倍

港府昨日宣布，在政府可持續債券計劃下，成功發售約250億港元等值的人民幣、美元及歐元綠色債券，認購金額超過1,200億港元等值，即超額認購3.8倍。是次集資所得將撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和可持續發展的項目提供資金。