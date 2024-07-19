港股乏方向 成交875億3個月低
港股昨日缺乏方向，收升39點或0.22%，報17,778點，成交進一步縮減至875億元，是逾3個月最奀，沽空比率為16%。「北水」轉為淨流入23.96億元。
百威潤啤料受惠奧運
科網股方面，野村中國互聯網及新媒體研究部主管史家龍昨稱，下半年要留意電商之間會否爆發補貼大戰，因觀乎阿里巴巴(09988)近期的補貼活動進取，令其重奪部分市佔率，或會催生更激烈的補貼競爭。
他又認為，騰訊控股(00700)第二季將繼續見雙位數盈利增長。整體而言，內地互聯網板塊增長合理，資產負債表健康且坐擁大量淨現金，回購大規模亦相當龐大。
MPF港股基金錄淨流入
此外，滙豐控股(00005)近日宣布由內部晉升艾橋智為新任行政總裁後，高盛認為新任行政總裁將順利過渡，建議聚焦新一年集團的有形股本回報目標。晨星則指要留意集團會否繼續拆售其他地區業務。滙控股價昨微升0.89%，收報67.8元。
至於恒指今年由低位累升逾20%，強積金（MPF）顧問機構GUM昨提及，6月香港股票基金（追蹤指數）是今年首次錄淨流入2.71億元，相信與恒指在5月反彈有關。
整體而言，6月股票基金有32.2億元資金轉入，為過去兩年單月最多，其中又以美國股票基金最吸資，淨流入金額達22.43億元，緊隨其後的是預設投資策略（DIS）─核心累積基金，吸資7.62億元。
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