港股乏方向 成交875億3個月低

港股昨日缺乏方向，收升39點或0.22%，報17,778點，成交進一步縮減至875億元，是逾3個月最奀，沽空比率為16%。「北水」轉為淨流入23.96億元。

至於恒指今年由低位累升逾20%，強積金（MPF）顧問機構GUM昨提及，6月香港股票基金（追蹤指數）是今年首次錄淨流入2.71億元，相信與恒指在5月反彈有關。

整體而言，6月股票基金有32.2億元資金轉入，為過去兩年單月最多，其中又以美國股票基金最吸資，淨流入金額達22.43億元，緊隨其後的是預設投資策略（DIS）─核心累積基金，吸資7.62億元。

史家龍（左）表示，下半年要留意電商之間會否爆發補貼大戰。 MPF各基金類別每月資金流動 恒指年內走勢 農夫山泉股價反彈