金管料港銀貸款不良率升

撥備足以應對內房危機

阮指，近兩年不同的內房企業出現問題，「即使有部分原本覺得沒有問題，後期的流動性亦出現壓力」，銀行要發現問題時才可進行撥備，屬會計上的安排。然而，本地銀行業相關撥備充足，若不計算抵押品的市場價值，銀行的撥備比率都有65至70%，因此再派定心丸，指內房危機對本港銀行體系不會有很大影響。