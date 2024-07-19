金管料港銀貸款不良率升
金管局副總裁阮國恒表示，內地房地產問題尚未完全解決，加上本港經濟活動仍受高息環境困擾，香港銀行整體信貸環境面臨壓力，預期特定貸款比率（不良率）仍會上升。
撥備足以應對內房危機
阮指，近兩年不同的內房企業出現問題，「即使有部分原本覺得沒有問題，後期的流動性亦出現壓力」，銀行要發現問題時才可進行撥備，屬會計上的安排。然而，本地銀行業相關撥備充足，若不計算抵押品的市場價值，銀行的撥備比率都有65至70%，因此再派定心丸，指內房危機對本港銀行體系不會有很大影響。
他又說，高息環境拖累港銀貸款增長，觀察到有企業在利息較低的地方貸款融資，預料下半年形勢持續。港銀貸款餘額今年首5個月下降2.41%，如把今年及去年5月底數字相比，萎縮幅度達到5.48%。
對於本地不少中小企倒閉，阮國恒指中小企貸款拖欠比率一向較高，疫後各方持續出招支援中小企，相信已有作用，未見引起特別關注的地方。香港銀行公會主席林慧虹坦言，目前營商環境不易，息口高企、中小企升級轉型仍面對挑戰，銀行會按彈性、包容原則來幫助中小企，短期現金流周轉會彈性處理。
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