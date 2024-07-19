港穩定幣監管邁一步 沙盒測試發行人出爐

京東圓幣渣打有份 初期不能用公眾資金 本港正為穩定幣的發展構建有監管保障的生態圈，而香港金融管理局今年3月推出穩定幣發行人「沙盒」後，終在昨日公布3組參與者名單，讓他們測試運作計劃，並就監管要求彼此交流，為消費者迎接以穩定幣創新的支付工具邁進一步。金管局副總裁陳維民透露，穩定幣發行人監管制度草案最快年底前呈交立法會審議。

渣打研加強數碼資產發展 陳維民表示，沙盒推出後業界反應非常踴躍，一共收到數十家機構查詢，部分準備比較充足的機構提交了正式申請，該批機構可以在指定範圍內測試預期業務模式。其中，申請者需要提出具體的應用場景，說明其業務如何可行解決經濟活動中的痛點，為香港的經濟和金融活動帶來效益和新機遇，並使業務實現可持續發展。

上述先頭部隊提出的主要應用場景包括支付、供應鏈管理和資本市場用例。陳指現時在這些場景下進行資金調撥，可能牽涉不同時區的金融機構、支付服務公司、結算系統等，「中間人」或金融基建並非每日24小時全天候運作，並有費用頗高、效率偏低等痛點。

反觀穩定幣可以發揮交易媒介的作用，降低成本和減省交易時間，使流程自動化和智能化，便利資金流動，更能精準管理與交易相關的各種風險。

渣打將探討如何以最有效的方式支持香港數碼資產生態系統發展、了解穩定幣市場演變所帶來的機遇與風險，並將委託旗下Zodia Custody提供以線下儲存方式的的機構數碼資產託管服務。拍檔香港電訊則希望探索穩定幣的創新如何支持本地及跨境支付，為消費者和商戶帶來更大裨益。

倘涉跨境支付 須確保合法 值得一提的是，進入沙盒並非將來申請穩定幣發行人牌照的先決條件，即使已進入沙盒，如日後有意獲取牌照，該機構亦須在監管制度落實後另行提交正式申請。

陳維民又指出，若穩定幣的應用場景涉及跨境支付，參與機構還必須確保機構本身和海外合作夥伴在進行測試的過程中嚴格遵守當地適用的法律和法規。視乎參與者的方案、測試的進展和風險可控程度，金管局可以適當調整沙盒測試的設計場景和應用範圍。

金管局提醒市民，各參與機構不得以「沙盒」相關名義向公眾集資或提供任何投資產品，以及在起步階段不能使用公眾的資金；若參與者因測試範圍調整而可以有限度使用公眾資金，當局將另行公布，所以現階段機構不會向公眾推廣穩定幣或相關產品。

畢馬威中國香港銀行業高級合夥人馬紹輝表示，穩定幣已成為日益普及的支付工具，隨着監管制度完成諮詢總結，日後生效能增強各方信心，推動穩定幣在本港實際應用的創新和發展，乃至香港在未來金融基建發展中擔當核心角色。