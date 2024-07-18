金價破頂有啟示 去美元化不回頭

國際黃金價格近日破頂而上，現貨金價每安士曾高見2,482美元，走勢維持大漲小回，雖然沒帶來利息收入，但今年以來金價升幅超過21%，顯著跑贏一眾非美元貨幣及中港股市。以目前國際地緣政治局勢及美國政經發展可以推斷，金價的長期大牛市僅處開端，其背後的一大支持是全球去美元化趨勢已沒回頭路。

近年全球央行爭相增購黃金儲備已是事實。本來在高息環境下，買入沒利息回報的黃金，似乎有點匪夷所思，但實際上，各地中央銀行選擇持續增加黃金儲備，卻是應對國際百年變局一個理性不過的決定。

這些年美國不斷發債，以債冚債度日，美元信用已大不如前。這段時間的高息似乎會令美國發行國債利息成本上升，但其實卻支持着美債市場需求，皆因美國財政赤字已達天文數字，維持發債能力始能確保可持續發展。

另一方面，在俄烏戰事中，美國充公俄國海外資產，並施以嚴厲的金融制裁，皆令市場意識到將所有「雞蛋」放進美元籃子的風險上升，故見國際貿易增加以本幣支付結算，央行減持美債，增加黃金儲備，當中金磚國家（BRICS）成員正是主要黃金購買國。值得留意，BRICS的國內生產總值（GDP）總和已首超七大工業國集團（G7），擁有全球逾四成人口，貢獻全球GDP比例三成，意味觸發世界資源與利益分配再平衡正趨向拐點，增持黃金被視為抵禦未來不確定性之選。

在俄烏戰爭之初，國際貨幣基金組織（IMF）已警告，西方禁令可能會破壞美元未來的全球主導地位，如今看來去美元化趨勢難以逆轉。加速去美元化的另一原因，是全球經濟正朝向創科發展與綠色環保的新經濟轉型，產業、財富大洗牌，黃金就成為避險之所。對各大央行而言，面對通脹難纏、地緣政治局勢加劇，以及儲備多元化的任務，買金是可行選擇。雖然美元作為主要國際儲備貨幣的地位不會在三幾年消失，惟全球正朝向多極貨幣體系發展，美元的重要性下跌趨勢難改。

當美國通脹受控，聯儲局須暫停加息，甚至啟動減息周期，意味美元的升勢將會到達階段性頂部，這意味與黃金同為避險資產，美元下行風險較大。事實上，近年金價走勢正與美元走向脫鈎，意味推動金價上行的要素，並非黃金的貨幣屬性所使然，這與去美元化趨勢相呼應。

與有數碼黃金之稱的加密貨幣「比特幣」相類，都有着對主權國家債務擴表、貨幣信用損失的對抗工具之效，但黃金作為大宗商品之一的需求較多元化，如金飾製造、工業用途、儲備資產、投資等，黃金的供應減少，但需求增加，價格表現也沒有如比特幣大幅波動，可見對各大央行而言，實物黃金仍佔優。

在可見將來，除非央行購金的意願有重大變化，否則金價維持易升難跌的格局。金價升勢非單只是世界宏觀經濟變化的需求體現，也是地緣政治格局巨變所使然，牛市的號角既已吹響，就得順勢而為。