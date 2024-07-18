次季持貨3年以下私樓買賣9年高

樓市全面撤辣帶動短期出貨激增。有報告指，今年第二季持貨3年或以下的二手私宅買賣登記錄329宗，佔同期二手私人住宅買賣比例約3.1%，宗數創2015年第三季後的近9年新高。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，第二季持貨3年或以下的二手私宅買賣比例亦為9年次高。今年第二季持貨3年或以下的二手私宅買賣宗數，帳面蝕讓比例約88.1%，平均蝕幅約17.2%。當中上手業主二手買入佔88.1%，一手買入只佔約11.9%。上手一手買入蝕讓比例明顯較二手高，達約92.3%，蝕幅亦達約19%。

至於上手業主於2021至2022年購入，佔逾九成半帳面需蝕讓，平均帳面蝕幅逾一成半。而今年購入再轉售，佔約一半帳面獲利，平均獲利幅度約一成。

2021年入市96%損手 其中，以2021年購入蝕讓比例最高，約96.2%，平均蝕幅約18.6%。蝕幅最大個案為元朗蝶翠峰5期1座低層，2021年12月以487萬元買入，今年4月以300萬元售出，帳蝕約38.4%。