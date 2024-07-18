東九及西九商廈下半年恐跌價20%

上半年工商舖市況未見起色，近期更出現斷崖式跌價情況，中原（工商舖）預期下半年買賣價將進一步向下調整，挫幅約5至10%，個別新供應重災區跌幅更大；當中以寫字樓最受壓，尤其東九龍及西九龍區因新供應多，料價格跌幅會約20%。

今年上半年市場共錄得約1,493宗工商舖買賣成交，涉及總成交金額約339.39億元，較2023年下半年僅分別下跌約0.27%及上升約1.9%。該公司董事總經理潘志明指出，今年上半年錄得約28宗逾億元成交，涉及總金額約173.97億元，對比2023年上半年約38宗及192.17億元，更下跌約26%及約9.5%。

民生區舖租或挫一成 他估計，下半年工商舖跌勢未止，整體而言售價會繼續下挫約5至10%，成交量則料會保持平穩約1,540宗水平，下半年會繼續以寫字樓市場表現較差，其中，東九龍及西九龍區價格跌幅約10至20%。整體租金則會繼續尋底，上落波幅約10%內。至於下半年舖位租金持續低位徘徊，民生區下調約5至10%，核心區跌幅會較輕微。

另外，高力發布《2024年第二季度市場報告》，整體甲級寫字樓租金按季下跌約1%至每方呎51元，主要由於2024年第二季的空置率高企，約16.6%，總空置面積達1,380萬方呎，較第一季的高位增加40萬方呎，創歷史新高。該公司預測，年內甲級寫字樓租金將下跌約7%。

葵涌工廈全層意向價劈40% 此外，第一太平戴維斯代理出售葵涌工廈永得利廣場2座18樓全層，建築面積約22,432方呎，意向呎價約4,500元，折合售價逾一億元。資料顯示，該物業曾於2018年推出市場放售，當時意向價約1.68億元，依此計算，最新放盤價低約四成。