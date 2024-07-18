二手呆滯：置富銀主盤低估值11%拍出

樓市表現呆滯，部分買家轉投較市價有折讓的銀主盤，薄扶林置富花園同類物業透過拍賣放售，終獲4組買家搶高逾兩成，以460萬元成交，但仍大幅低估值超過一成。

加州豪園呎價僅$7797 黃開基拍賣行昨日賣出3項銀主物業，其中兩項為住宅單位，包括上述屋苑18座高層D室，實用面積約439方呎，開價380萬元，獲搶高80萬元售出，呎價約10,478元。該單位銀行網上估價約517萬元，是次成交較估價差幅約11%。

同場亦售出元朗加州豪園納柏徑雙號屋銀主盤，實用面積約1,539方呎，以1,200萬元成交，較開價高約6.2%，呎價僅約7,797元。相比網上估價約1,644萬元，售價明顯低於估價約27%，成交呎價更料為項目8年低位。

青怡賣438萬貶值21% 樓價回落，市場蝕讓個案持續湧現，市場消息指出，青衣青怡花園6座低層E室，實用面積約343方呎，兩房間隔，以約438萬元易手，呎價約12,770元。原業主於2020年7月以約560萬元購入單位，持貨4年帳面虧損約122萬元，貶值約21.8%。

美聯楊浩然表示，大埔白石角雲滙第1期3座一個頂層連天台單位，實用面積約442方呎，兩房間隔，減價約52萬元，以約738萬元易手，呎價約16,697元。單位約4年跌價約106.2萬元或約12.6%。

業界亦看淡下半年樓市表現，世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩表示，據差餉物業估價署早前公布的樓價數據，今年首5個月累積跌幅約1.7%，相信跌勢仍會持續，全年樓價或跌約5至10%。