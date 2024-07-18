沙田地兩年平五成

預算總投資額20億 新地副董事總經理雷霆表示，項目非常貼近港鐵站，附近民生配套齊備。而同區有較多舊樓，因此換樓需求龐大，計劃興建中小型單位，預算總投資額約20億元。是次為該集團事隔超過3年再次投得住宅官地，對上一次為2021年4月奪得的上水古洞第25區地皮，成交地價逾86億元。

至於昨日批出的沙田地皮，地價較對上一幅同區用地明顯縮水，資料顯示，上一幅售出地皮為沙田顯和里，2022年9月成交樓面呎價約8,802元，相比下是次呎價勁跌約55%。而對上同區呎價低位於2016年3月錄得，當時沙田大埔公路─沙田嶺段地皮以每方呎約2,760元售出。

上述剛售出的地皮位置鄰近港鐵第一城站，毗鄰小瀝源消防局，可建總樓面約15.66萬方呎，發展商須按照賣地條件興建設有60個名額的長者日間護理中心、體弱長者家居照顧服務隊處所及停車處等，相關面積不納入總樓面內。

美聯測量師行董事林子彬指出，雖然去年頻頻發生流標事故，但是次沙田住宅地規模較小，同區配套成熟，投資風險相對較低，地皮成功批出將對賣地市場帶來一定支持作用，亦反映政府先推投資額較低的中小型用地策略奏效。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，是次成交地價與自己原先估算相若，加上有11家財團參與競投，情況反映發展商對後市還是有良好憧憬，預計項目落成後實用呎價約1.3萬至1.5萬元水平。

同區住宅地估值升 有見及此，緊接今季推出的同區沙田圍路及小瀝源路交界住宅地，市場估值稍為上調，每方呎樓面地價由原先估計約3,500元，調升約5.7%至約3,700元。

沙田住宅地中標結果