簡訊一覽
●勝獅貨櫃(00716)發盈喜，預計今年上半年錄純利不少於1,500萬美元，較去年同期賺977.6萬美元明顯增加逾五成。
●越秀地產(00123)於7月11日獲廣州越秀集團於場內增持487.1萬股，每股均價5.2532元，持股量由43.92%增至44.04%。
●國泰君安國際(01788)料今年上半年賺1.85億至2.1億元，按年增長52至72%。
●宏華集團(00196)公布，附屬四川宏華與中東客戶近日簽署合計金額逾15億元人民幣的智能鑽機銷售協議。根據銷售協議，四川宏華將向該客戶提供數套配供AI智能鑽井軟件之人工島鑽機。
●京東集團(09618)宣布推出名為「京東超級18」的新行銷活動，自7月起，固定在每月17日晚上8時至18日全天，上線一些高價值產品，以一口價18元人民幣，定時、隨機展銷價值超過千元以上品牌產品。
●電子錢包AlipayHK宣布，開通上海地鐵「掃碼」搭車，用戶透過「易乘碼」乘搭上海地鐵20條軌道交通路線，包括磁懸浮線的列車，並以港幣按優惠匯率完成支付。
●南方東英推出反向比特幣期貨ETF(07376)昨日獲批，預計上市日期為7月23日。另財庫局與金管局就穩定幣發行人監管制度發表諮詢總結，諮詢期內共收到108份意見書，絕大部分回應者認同有需要為法幣穩定幣發行人引入監管制度，當局將向立法會提交條例草案。
●阿聯酋航空於遠東首間概念店落戶於香港中環盈置大廈，提供涵蓋機票預訂、票務及個人化客戶支援服務等一系列服務。目前，阿聯酋航空每周營運共21班航班往返香港及杜拜。
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