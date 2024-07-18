英上月物價升2% 服務業通脹仍高企

英國6月消費物價指數（CPI）按年升2%，市場預期為1.9%，前值為2%；核心CPI按年升3.5%，市場預期為3.4%，前值為3.5%。市場關注服務業通脹按年升5.7%，與前值相同，高過市場預期的5.6%，反映物價壓力仍然不小。另英國6月零售物價指數（RPI）按年升2.9%，符預期，前值為升3%；按月升0.2%，亦符預期，前值為升0.4%。

同日，英國國家統計局公布，據初步估算，截至6月底止12個月，英國平均私宅租金按年升幅輕微收窄至8.6%，前值為升8.7%。截至5月底止12個月，當地平均房價升幅加快至2.2%，至28.5萬英鎊，超預期的升1.5%。另歐元區6月經調和消費物價指數（HICP）終值確認按年升2.5%，符預期。

英鎊突破1.3美元 一年高 聯儲局減息機會增，美元指數昨持續下跌，曾報103.65，創3月下旬以來新低。適逢英國通脹數據顯示8月減息機會降，英鎊兌美元升破1.3大關，乃去年7月以來首次。

高盛發表研究報告表示，如果特朗普再次入主白宮，可能會對歐元區經濟構成重大下行風險。據該行基準預測，歐洲的國內生產總值（GDP）將會大降約1%，通脹率小幅上升0.1個百分點。

其他經濟體數據方面，新加坡6月出口連續第5個月下滑；非石油國內出口（Nodx）按年下滑8.7%，遜市場預期，亦相較5月數據經修正後下滑0.7%大得多。另新西蘭第二季通脹回落至3.3%，創3年低，愈來愈接近央行目標範圍。紐元兌美元曾升0.12%，報0.6058。

每百日圓兌港元重上5算 日經平均指數跌177點，收報41,097點，日圓兌每美元曾報156.1，每百日圓兌港元一度重上5算，高見5.001，升幅達1.41%，市場懷疑日本當局又再入市干預。

企業消息方面，德國體育用品製造商Adidas第二季收入58.22億歐元，增長9%，高於市場預期，但毛利率按年下降0.1個百分點至50.8%。公司於3個月內第二次上調全年盈利指引，預測今年經營溢利達10億歐元，高於先前估計的7億歐元，全年收入料有高單位數增長。