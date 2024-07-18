阿克曼封閉式基金研上市籌1950億
對沖基金大鱷阿克曼（Bill Ackman）正積極籌備一隻全新的上市封閉式基金（CEF）的首次公開招股（IPO）工作，該基金名為Pershing Square USA，上市代碼「PSUS」，計劃籌資250億美元（約1,950億港元）。
問鼎歷來最大IPO
只要其最終發行規模稍為增加，則有望打破沙特阿美集資256億美元的紀錄，問鼎史上最大的IPO。據外媒報道，阿克曼表示該基金很可能會以溢價交易，原因正正是他在社交媒體上有大量追隨者支持。
雖然作為上市掛牌交易的基金，但CEF的特色在於其發行基金股數是固定的。與之相反的是開放式基金，即盈富基金(02800)、SPDR標普500指數ETF（SPY）之類，會在收到投資者淨流入的資金後增發基金單位，而當資金淨流出時則注銷基金單位。CEF通常不會增加或減少發行單位，投資者不能把基金單位贖回現金，只能在公開市場上出售，因此不會有淨流入或淨流出。
在美股市場，上市CEF的交易並非新鮮事，比如品浩（PIMCO）旗下多隻入息CEF都因為極高派息而受到投資者的關注。然而，CEF交易流動性相對較低、價格經常高水或低水的情況也令不少投資者卻步。
阿克曼在一場IPO路演活動上表示︰「我已經建立了龐大的機構和散戶追隨者基礎，他們關注我們的一舉一動。」基於他個人在社交媒體上相當出名，故他相信新基金會有許多人交易，創造流動性甚至是帶來溢價。他又表示，該基金對通訊的監管限制較少，可以更公開地向散戶投資者分享市場訊息與他的觀點。
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