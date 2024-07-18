阿克曼封閉式基金研上市籌1950億

只要其最終發行規模稍為增加，則有望打破沙特阿美集資256億美元的紀錄，問鼎史上最大的IPO。據外媒報道，阿克曼表示該基金很可能會以溢價交易，原因正正是他在社交媒體上有大量追隨者支持。

在美股市場，上市CEF的交易並非新鮮事，比如品浩（PIMCO）旗下多隻入息CEF都因為極高派息而受到投資者的關注。然而，CEF交易流動性相對較低、價格經常高水或低水的情況也令不少投資者卻步。

阿克曼在一場IPO路演活動上表示︰「我已經建立了龐大的機構和散戶追隨者基礎，他們關注我們的一舉一動。」基於他個人在社交媒體上相當出名，故他相信新基金會有許多人交易，創造流動性甚至是帶來溢價。他又表示，該基金對通訊的監管限制較少，可以更公開地向散戶投資者分享市場訊息與他的觀點。