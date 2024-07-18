華為新手機銷量傳多1.2倍
華為找同被美國嚴厲制裁的中芯國際(00981)生產手機系統晶片。儘管中芯7納米或以下尖端製程良率成疑，但搭載中芯晶片的Pura 70系列智能手機銷情似乎相當不俗。內媒引述華為內部相關人士透露，截至周二，Pura 70系列開售大約3個月以來的銷量，比起去年推出的P60系列高出1.25倍。
市場研究機構TechInsights在4月估計，Pura 70系列今年出貨量將會超過1,000萬部。熟悉智能手機產業鏈的天風國際分析師郭明錤亦曾預測，搭載華為自家研發「麒麟」晶片的Pura 70系列，推出首年的銷量會比P60高一倍。
舜宇望獲Apple相機模組訂單
另邊廂，郭昨稱，舜宇光學(02382)2025年的營運動能可望顯著受惠於成為蘋果公司（Apple Inc.）新相機模組供應商，其「最新調查」又顯示，該公司今年下半年開始將逐漸取回iPhone的鏡頭訂單，目標是明年恢復去年Apple鏡頭供應訂單的佔比。
他相信，舜宇明年將在越南生產及交付新款M5系列MacBook機型的相機模組，交付順利則有機會打入iPhone及iPad的相機模組供應商，繼而使收入翻倍。此外，現時Apple的光學供應鏈當中，同時生產鏡頭和相機模組的只有舜宇，其垂直整合的優勢有利盈利增長。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：