華為新手機銷量傳多1.2倍

市場研究機構TechInsights在4月估計，Pura 70系列今年出貨量將會超過1,000萬部。熟悉智能手機產業鏈的天風國際分析師郭明錤亦曾預測，搭載華為自家研發「麒麟」晶片的Pura 70系列，推出首年的銷量會比P60高一倍。

他相信，舜宇明年將在越南生產及交付新款M5系列MacBook機型的相機模組，交付順利則有機會打入iPhone及iPad的相機模組供應商，繼而使收入翻倍。此外，現時Apple的光學供應鏈當中，同時生產鏡頭和相機模組的只有舜宇，其垂直整合的優勢有利盈利增長。