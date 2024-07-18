金價曾見2482美元 專家估再挑戰新高

黃金成為近期美國政局變化最受惠的資產之一，投資者為對沖「特朗普風險」而加碼押注黃金，現貨金價於周三曾創下每安士2,482.42美元的歷史新高，日內升幅約0.54%。基金界亦看好金價未來表現，認為其受惠於多重結構趨勢的支持，以及即將到臨的減息周期順風，同時充當應對美國財政風險的「關鍵對沖工具」，升勢有望延續下去。

通脹趨升 資金避險 南非最大基金公司晉達（Ninety One）多元資產增長團隊主管Iain Cunningham指出，近年來，美國選擇了一條更偏向保護主義的道路，加上非常寬鬆的財政立場；全球脫碳趨勢亦正在擴大對材料的需求；美國人口正在老化，但強勁的移民和大量新家庭的支出推動商品需求。這些力量已經將為下一個經濟周期產生更強勁的通脹動能，而且這種情況可能會持續下去。

他指出，面臨的關鍵挑戰是，上述力量可能會被特朗普政府放大，導致未來10年結構式通脹上升，並需要更高結構的美國利率。加上美國財政狀況持續惡化和持有者基礎不斷下降，可能會導致美國國債風險溢價上升。投資者隨後可能會質疑美國財政的可持續性。在這種情況下，黃金作為一種對沖資產脫穎而出。

惠理基金ETF業務高級策略師趙善德表示，持續看好2024下半年的黃金表現。美國更強硬的對外政策可能會加劇全球的地緣政治不確定性，預期黃金受惠於避險需求及美元轉弱，金價繼續飆升，將會再次挑戰歷史新高。

與此同時，黃金繼續受到中央銀行作為儲備資產的青睞，以應對更高的市場危機和通脹風險。即使預期金價在每次升穿歷史高位都會出現適度回調。他說：「從技術面看，任何回調於2,300美元的強力支撐位上，均可為投資者提供良好的買入機會，反映黃金具一定的防守力。」