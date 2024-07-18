美遏華晶片業傳加辣

擬祭最嚴貿易限制 美日半導體板塊挫 市傳連任成問題的美國總統拜登向「盟友」放風，如果他們的半導體相關企業繼續向中國提供前沿技術，就會「祭出最嚴厲的貿易限制」，消息拖冧一眾人工智能（AI）晶片及半導體設備股，其中在光刻機市場獨佔鰲頭的荷蘭招牌科企ASML周三美股早段瀉10.06%，即使該企今年次季新訂單遠勝市場預期，亦無助股價止跌。

上述「終極毒招」乃「外國直接產品規定」（FDPR），即一家企業哪怕只是用了些少美國技術，華府就有權限制其產品銷售。

鑑於有關報道開頭提到日本的東京電子，上財年47.4%收入來自中國的該股曾瀉8.25%，其他日本晶片生產儀器股亦集體捱沽。同屬中美磨心的AI晶片商英偉達（Nvidia）、超微半導體（AMD）及美光科技早段分別曾挫6.52%、7.76%及6.03%；東京電子同行應用材料（Applied Materials）及泛林集團（Lam Research）分別跌7.75%及7.3%。

施壓日荷 日方拒跟 據了解，華府告訴日本和荷蘭官員，如不收緊對華管制，使出FDPR的機會就會愈來愈大，目的是限制有關企業為中國提供設備維修等服務。事緣應材和泛林等美企已不得維修已售華的設備，不忿拜登政權壓在他們的技術封鎖責任過大，中國造芯能力卻照樣有進步，其他國家應「做多啲嘢」。

不過，應材等美企並不想華府使出FDPR，主要是憂慮日、荷不合作。消息指，日方在東京電子的陳情下亦已向美方表明「唔同你癲」。被指和工業及安全局（BIS）一同參與有關會談的白宮國家安全委員會（NSC）試圖為輿論降溫，說「會談性質並不反映與合作夥伴和盟友進行中的討論」。

ASML睇好半導體需求 半導體板塊因出口管制消息捱沽非新鮮事，龍頭股迄今都能靠着AI光環持續破頂。以ASML為例，截至6月底季度，新訂單按年增逾24%至56億歐元，其中EUV（極紫外光）產品的訂單飆逾56%至25億美元，且來自記憶體廠商的設備銷售額按年飆升1.4倍，可見「AI故事」仍未衰退。

首次發表季績的舵手福克稱︰「半導體庫存會持續改善……AI蓬勃發展推動全行復甦，按照我們與顧客的交流和目前強勁的訂單量，2025年會是個大年……半導體終端市場的結構性增長毫髮未損，能源轉型、電動化及AI會繼續驅動需求……先進和成熟製程的需求都會上升。」

ASML上季設備收入的內地佔比仍處於49%的高位，推算約23.3億歐元，按年大增逾七成，過去5季平均亦逾20億歐元，遠高於2020至2022年的季均約5.2億歐元，不難見到內地正全速擴產，大概就是福克口中「西方難擺脫中國」的成熟產程。

另外，台積電昨挫2.27%，拖累台股跌0.95%，原因倒不是FDPR，而是蓄勢重返白宮的特朗普放言「台灣應為美國的安全保障埋單」。不得不提，該企之所以冒險燒幾百億美元赴美建設尖端製程廠房，正是特朗普執政期間的「傑作」，可見美霸認真「惡頂」！

ASML設備收入內地佔比 日本半導體設備股捱沽