美擬下月發布限制華聯網車規則

正當中國密鑼緊鼓推動智能駕駛的發展，美國商務部出口管制負責人埃斯特韋斯（Alan Estevez）表示，計劃8月發布有關聯網汽車的擬議規則，並預計將對中國和其他被視為競爭對手的國家所製造的部分軟件實施限制，可見美國正密謀出手截擊中國智能駕駛產業發展。

埃斯特韋斯指出，美國商務部正在研究一些組件和軟件，而不是整輛汽車；這些汽車關鍵驅動組件管理着軟件和汽車周邊數據，必須由盟國製造。美國商務部長雷蒙多早在5月已放話，指基於國家安全考慮，將於秋季發出涉及中國聯網汽車的規管建議。

加英研檢視內地車關稅 另一方面，在美國及歐盟宣布對中國電動車加徵關稅後，加拿大和英國亦擬跟大隊檢視進口華汽車的關稅水平。事實上，七大工業國集團（G7）貿易部長會議正在意大利南部召開，會議將通過的聯合聲明草案，據報擬就採購重要物資，提出制訂共同標準，以降低對中國等特定國家的依賴，提升供應鏈的韌性；又指聲明將批評中國的純電動汽車的產能過剩等，可能有損國際經濟秩序，並確認加強與新興市場國家合作的方針。