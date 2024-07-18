樓價趨穩 內房企仍剝離開發業務

滙豐研究予內房股投資評級

儘管投行滙豐環球研究發表報告指，內地二手樓市場銷量回升，帶動樓價逐步趨穩，北京、上海、杭州和南京的二手樓價在6月均按月增長，扭轉連跌半年弱勢，或意味迎來首階段復甦，但不少中港兩地上市房企仍選擇剝離房地產開發業務，以適應樓市持續深度調整，減輕經營開發業務的壓力。

意在限制房企有息債務規模的「三道紅線」猶如緊箍咒，房地產開發商如美的置業在公告提及，即使該企設法滿足「三道紅線」要求，但須承擔沉重負擔及債務以支持其房開業務，把房開業務從集團剝離，將可減少集團的負債，和與房地產開發業務的重資產屬性相關的信用風險。

滙研料9月銷情復增長 另外，官媒引述住建部表示，目前內地已實施城市更新項目逾6.6萬個，完成投資2.6萬億元（人民幣‧下同）。國開行共向27省實施主體承諾授信6,150億元、發放貸款1,455億元，25個城市已設立城市更新基金，總資金規模達4,400億元。

為減輕負擔，傳統房企不得不重組轉型。不過，滙豐環球研究預期，內房的9月銷情將回復按年正增長。同時，在該行追蹤的8個主要城市中，有5個城市在7月錄得按月較高的日均銷量。該行補充，7月至今，一手樓銷售雖然有所放緩，但屬預期之內，因開發商於6月底提供優惠條款，而買家也在等待更多支持政策。

事實上，各地銀行正積極吸客推房貸產品，甚至引來深圳監管機構加以提示應全面了解產品特點。深圳部分銀行機構近期推出「氣球貸」及「輕鬆供」等新型房貸產品，加上「等額本息」及「等額本金」等常見的房貸組合，為消費者提供多元化的按揭還款方式。國家金融監督管理總局旗下深圳部門就提醒消費者應根據產品特點、結合自身需求理性作出選擇。以「氣球貸」為例，是先歸還貸款利息，最後一期一次性償還本金。