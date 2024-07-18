野村傳重組亞洲投行團隊及裁員
中港金融市場交投不復當年盛況，踏入下半年，金融行業投行裁員、追討花紅消息仍然不斷。繼日前據報有中資大型金融機構要求其派駐香港的內地員工退還部分獎金之後，市傳日資野村控股正重組亞洲投行團隊，甚或進行裁員，以求削減成本。
中資金融機構疑追還花紅
綜合報道，內地明確以實踐「共同富裕」為目標，多家中資金融巨頭正加快腳步跟隨國策。近期已傳來高級員工的年薪上限設在290萬元人民幣，超出的部分薪資可能要退還，最新有指退還花紅措施擬進一步蔓延至香港。相關中資金融機構為對派駐香港的內地員工一視同仁，也要求退還已獲得的部分獎金，反向討薪最多10%花紅；另有一些員工的遞延獎金則直接叫停「無得落袋」，有指涉及香港團隊約30%人手。
亞洲投行寒冬未過，急需調整資源。外媒引述知情人士指，野村本周有新一輪裁員，約10名銀行家被裁，其中包括至少3名董事總經理。另外，該外媒引用一份該行內部備忘錄顯示，亞洲（日本除外）投銀業務負責人Patrick Kwan在擔任該職務逾兩年後將離職，並由Jwalant Nanavati接替其職務，後者將繼續擔任東南亞業務主管。
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