人行傳摸底商銀債券投資情況

為降債市風險，中國人民銀行本月初預告伺機借入國債，市傳近日人行多個省市分支機構正在進行新一輪調研。轄內商業銀行均收到金融管理部門有關債券投資情況的通知，要求在特定時間內予反饋，據報調研內容包括債券投資餘額、槓桿率、持有債券結構等，反映人行加快摸底以評估潛在賣債影響。

滬深股齊挫 人幣靠穩 內媒報道，調研對象為擁有再貸款餘額的地方銀行，範圍主要圍繞5方面，包括資產負債結構、成本收益和再貸款運用等情況，並重點分析存貸款和債券投資餘額、期限結構、存貸款利率和債券投資收益率等變化情況；債券投資餘額上升的原因，債券投資的主要考慮、決策機制，尤其是中長期債的投資情形等。此次需回饋的數據時點分別為去年6月底、去年底及今年6月底。

同時，被調研機構需報告回饋在人行於4月23日提示債券市場風險後，及本月初宣布將開展國債借入操作後，債券投資行為的變化等。外媒引述知情人士指，人行旗下浙江、江蘇及吉林省地方分行已展開行動，或為採取進一步防風險措施做好準備。

人行在公開市場昨繼續「放水」，進行2,700億元（人民幣‧下同）的7天期逆回購，計及同日到期的逆回購及中期借貸便利（MLF），即全日淨投放1,650億元。惟A股滿布外貿可能被加大施壓的陰霾，滬深股市兩大指數雙雙下跌，滬綜指及深成指各挫0.45%及0.47%，分別收報2,962點及8,835點。不過，4隻追蹤滬深300指數的ETF（交易所買賣基金）尾盤顯著放量，全日成交額合計近235億元，而兩市主板成交僅錄6,750億元。

至於官方開出的人民幣中間價昨報7.1318兌每美元，按日略升10點子，人民幣在岸價昨午4時30分收報7.2651，亦升11點子，結束兩連跌；離岸價一度高見7.2665，即每百港元兌93.07元人民幣。

內地及時穩匯之外，如期發債促經濟亦重要。財政部擬於下周三招標發行30年期超長期特別國債，本期國債競爭性招標面值總額550億元，不進行甲類成員追加投標，票面利率通過競爭性招標確定。