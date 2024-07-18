渣打估內地連續兩季減息

料今年經濟增4.8% 內房須進一步調整 今年上半年內地的主要經濟指標表現參差不齊，內需、內房繼續不振的同時，出口則恢復向好勢頭。最新渣打及亞洲開發銀行（ADB）兩大機構，均維持內地今年經濟增長預測在4.8%不變，惟不約而同認為內地房地產市場須進一步調整。不僅如此，渣打更預期，內地今季及第四季將減息0.1厘，並料今季中國人民銀行有機會調低法定存款準備金率0.25個百分點，以支持政府債券發行。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔解釋，內地歸根究柢需要持續減息有兩大原因。一是據該行推算，今年內地名義及實質經濟增長應較去年為低；二是觀乎內地通脹偏向負數之際，銀行系統的平均負債成本（包括存款及其他債務等成本）仍逾兩厘，接近2019年高位。在此情況之下，內地減息的理據相當清晰。

借入債券操作涉3大原因 她又提及，人行近期推出的隔夜正回購及逆回購操作，乃內地構建貨幣政策框架的新猷，除了旨在控制短期市場利率波動，亦可充當為指導定存息及貸款息率的工具，切斷LPR（貸款市場報價利率）及MLF（中期借貸便利）的關係。她又相信，市場至今年底前會看到相關演變，從而為減息鋪路。

人行近日刻意與幾家主要金融機構簽訂了債券借入協議，劉認為人行相關舉動最大目的是要減低市場投機，但由於上述舉措會減少市場流動性，所以當局會透過降準作出平衡。

與此同時，借入債券的操作背後涉及3大原因。除了希望息差不要太闊令人民幣受壓之外，更重要是防範中小型金融機構重蹈類似硅谷銀行（SVB）等事件發生，因這些銀行以低利率渠道買入太多長期國債，繼而爆發存續期錯配（Duration Mismatch）問題，所以人行以此手段防止長債孳息率過分下滑。

亞開行維持華GDP增長預測 此外，渣打稱觀乎多數內銀「借短放長」，若然孳息曲線出現倒掛，間接影響銀行盈利，加上現時內銀的淨息差只有1.54%，就更削弱銀行利潤，所以亦是人行需要追求更斜的右上孳息率曲線（即長債息高於短債）的原因。

另邊廂，亞洲開發銀行發表報告，提及內地商品房銷售、樓價等指標非但沒有見底，反而進一步下跌，雖然今年初服務和出口有所復甦，惟鑑於房地產持續低迷，故維持今明兩年經濟增長預測於4.8%及4.5%。

至於印度繼續引領區內經濟增長，料經濟按年升7%，動力主要來自農業反彈和強勁的工業活動。整體而言，亞開行料亞洲發展中經濟體今年經濟增長5%，較4月時所預測的4.9%略高，而這些經濟體去年經濟增幅為5.1%。

國家統計局昨公布，6月全國城鎮不包括在校生，16至24歲勞動力失業率按月跌一個百分點至13.2%，是連續第3個月下降，亦是去年12月當局改為公布剔除在校生以來最低水平，25至29歲失業率微跌至6.4%，較上月下降0.2個百分點。

劉潔（右）指內地需要持續減息有兩大原因。 渣打對內地經濟指標預測