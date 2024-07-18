納指曾挫451點 美9月減息機率逾98%

美國聯儲局9月開始減息已經成為市場共識。繼日前聯儲局主席鮑威爾「放鴿」後，另一位主要官員、聯儲局理事庫格勒亦表明在通脹方面已經取得更大的進展，為今年稍後時間減息鋪平道路。美股周三早段升跌不一，道指曾升151點，報14,105點，再創新高；標指跌61點，報5,605點；納指跌451點，報18,057點。

反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場押注9月減息的機率已超過98%，意味着交易員幾乎篤定減息周期即將開始。最新數據顯示，美國6月新屋動工按月增加3%，至以年率計135.3萬間；同月建築批核增加3.4%，至以年率計144.6萬間。另外，6月工業產出按月增長0.6%，勝預期。

Ray-Ban母企117億購Supreme 企業消息方面，Ray-Ban母公司、歐洲光學產品巨擘EssilorLuxottica（EL）斥現金15億美元（約117億港元），向The North Face及Timberland等母公司、美國服裝集團VF Corporation收購潮牌Supreme。據了解，EL希望借收購打入全球年輕人市場，尤其重視中國、日本和南韓的Z世代消費者，未來更欲拓展Supreme的眼鏡產品。值得留意的是，VF在4年前斥21億美元收購Supreme，意味這次交易相當於「七二折」轉手，但VF股價早段曾升7.98%，反而首次進軍眼鏡以外業務的EL於歐洲股價曾挫5.25%。

強生多賺1% GitLab傳賣盤 強生（JNJ）公布，截至6月底止季度收入按年升4.31%至224.47億美元；經調整純利按年升1.63%至68.4億美元，股價曾升3.29%。

軟件開發及編程輔助工具公司GitLab股價升11.52%，高見56.5美元。外媒引述消息人士稱，GitLab正在與投資銀行探討潛在的賣盤交易，並吸引包括雲服務公司Datadog在內等科技公司的興趣。GitLab作為開發平台，允許軟件開發、營運和安全團隊使用單一工具進行軟件設計和管理。根據官網說明，該平台擁有超過3,000萬名註冊用戶。

盈透證券（IBKR）公布截至6月底止季度業績，期內收入按年升23%至12.3億美元，其中佣金收入增長26.08%至4.06億美元；純利1.79億美元，按年增長43.2%。截至6月底，該公司客戶的帳戶數目達到292.4萬個，按季增長6%。盈透證券股價早段曾跌3.91%。