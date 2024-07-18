MPF次季淨流入低過平均值

強積金（MPF）研究機構積金評級表示，今年第二季強積金資金淨流入意外回落至117.7億元，較過去5年的季度平均水平131.1億元，減少10%；同時較過去5年的第二季平均水平135.4億元，下跌13%。

至於為何出現上述現象，積金評級解釋或與自願性供款、永久離開香港和提早退休等因素有關，所以影響短期資金淨流入數據，惟強調很難確定是哪些確切原因令淨流入大幅回落。

美股基金最受追捧 與此同時，積金評級主席叢川普提及，近期強積金資金流顯示一個矛盾趨勢，就是在第二季資金淨流入意外回落的同時，強積金總資產卻創歷史新高，達破紀錄的1.226萬億元，按季增429億元，按上半年計則增853億元，相信與上半年投資回報強勁有關。

整體而言，強積金第二季的投資回報估算約2.62%，上半年計回報約5.16%，相當於每位強積金成員平均帳戶結餘約有25.79萬元。

按基金類別計，美國股票基金是連續兩季吸引最多資金淨流入，第二季再度錄得淨流入50.87億元，上半年合共淨流入金額有142.45億元，是最受歡迎的強積金資產類別；反觀中港股票基金資金流落後，而且再次出現大型資金淨流出，上半年計合共淨流出42.72億元。

此外，由從強積金計劃保薦人層面來看，宏利是第二季市佔率和資金淨流入贏家，以約27.9%的市佔率及超過35%的淨流入份額排名第一。其中宏利MPF北美股票基金在資金淨流入表中排首位，估算於第二季和上半年吸引超過13%的資金淨流入。

積金評級重申，集中投資於單一市場或資產類別會增加投資組合的風險，並強調打工仔宜採取多元化和長線投資的策略，創造財富。