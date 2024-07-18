恒指牛皮 瑞銀薦吸3股

港股昨日反覆向上，恒生指數收升11點或0.06%，終止兩日跌勢，成交額則再增11.35%至1,049.81億元，但高低波幅僅149點，且南下「北水」出貨，轉淨流出3.16億元，連續15日淨流入斷纜。有分析表示，內地和香港股市正處於復甦階段初期，股票估值已經觸底，而瑞銀列出亞太區最新焦點股名單，薦買3隻港股。

北水淨沽盈富逾11億 恒指昨日高開13點，報17,741點，其後窄幅爭持，最多曾升79點，高見17,807點，但10天線（現處17,795點）有阻力，大市一度再次轉跌，最終收市報17,739點；國企指數跌19點或0.3%，報6,297點；科技指數揚18點或0.5%，報3,640點。

施羅德投資多元化資產投資總監佘康如指，外資顯示出重新買入中港股票的迹象，並帶動市場出現一波升浪，惟股市要維持長遠升勢，相信需要當局推出更多寬鬆和支持政策。現階段對內地和香港持中性看法，觀望進行中的內地重要會議會否宣布更多寬鬆政策。

香港積極探索新商機，財金官員指，會繼續爭取加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），並繼續設立更多海外經貿辦事處，包括馬來西亞吉隆坡及沙特阿拉伯利雅得，一方面與「一帶一路」國家加強各方面聯繫，另一方面將香港專業界別引到其他國家。

另外，隨着本港人口老化問題加劇，該官員指出，已深入研究「銀髮經濟」的市場需求和相關產業的發展和商業活動，並在一年內提出發展建議。