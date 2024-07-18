72%散戶最偏好本地 逾半待兩厘息入市

香港投資基金公會一份調查顯示，有52%本港散戶反映，當利率水平降到2至2.5厘時，才會將存款轉為投資。另有72%人視香港為未來一年最有興趣投資的市場，其次是內地，有63%。該公會呼籲，投資者應做好分散風險，公會未來會持續進行投資者教育工作。

投資基金委員會聯席主席鄒建雄表示，散戶對本地市場較熟悉，故傾向大部分資金投放在本地資產，坦言香港情況較其他地區嚴重，加上港股估值便宜，或有部分冀趁低吸納，惟提醒投資者注意風險，籲分散投資。

3/4對虛擬資產有興趣 調查指，有64%本地零售投資者預期美國將於下季或明年首季開始減息。他提到，隨着市場預期美國息口已見頂，近日見到資金開始流入貨幣市場基金和債券基金，相信只要美國落實減息，即使幅度只有約一厘，亦能吸引散戶將部分資金投入市場，但要大規模入市，或要待息口累積更大跌幅。

調查提到，有52%受訪者認為「定期收取利息」是3大投資目標之一，「資本增長」和「跑贏通脹」分別有49%和43%。值得留意的是，有75%受訪者有興趣投資虛擬資產，41%傾向透過在港上市的現貨或期貨加密貨幣交易所買賣基金（ETF）作投資，39%循本地持牌或受監管的平台產品作投資。不過，鄒氏透露，僅2%受訪者預料2025年中，其投資組合有虛擬資產。

投資基金委員會聯席主席黃德泰指，虛擬資產仍屬新興投資產品，普遍投資者對有關資產認識不足，加上早前的假冒交易平台詐騙事件、加密貨幣波動性大，故投資者初期不會配置過高，且選擇受監管的產品，亦是合理及安全做法。

該公會行政總裁黃王慈明補充，目前本港只有兩間持牌虛擬資產交易平台，而傳統基金公司提供的虛擬資產基金產品亦不多，也有影響投資者的配置比重。

該公會在5月進行網上調查，訪問500名個人年收入30萬元以上及流動資產20萬元以上、有意或正在投資零售基金投資者。