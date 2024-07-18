滙控新舵手9‧2上場 掃除不明朗 股價看漲

滙控宣布，上述任命將於今年9月2日起生效。艾橋智於2005年加入滙豐，去年1月獲委任為董事及集團財務總監。在此之前，他曾出任環球銀行及資本市場聯席主管，並且領導旗下的資本市場及證券服務部門。2016年7月至2019年2月期間，他曾擔任集團中東、北非及土耳其地區行政總裁。他表示，期待與集團的優秀團隊合作，在可持續的增長軌道上推動強勁業績，為客戶及投資者帶來豐厚價值，並將於過渡期內繼續擔任集團財務總監職務。

杜嘉祺撐具國際視野 作為集團之執行董事及集團行政總裁，艾橋智於服務合約下的報酬包括每年137萬英鎊的基本薪金、每年170萬英鎊的固定薪酬津貼，以及每年13.76萬英鎊（相當於基本薪金的10%）的退休金津貼，將根據已獲通過的董事薪酬政策收取福利。

艾橋智合資格獲考慮發放酌情浮動酬勞，金額最高可達每年基本薪金的215%，以及一項長期獎勵，金額最高可達基本薪金的320%。

另外，集團確認祈耀年將自9月2日起退任集團行政總裁及執行董事職務，祈耀年於離職前休假期間會繼續為集團和艾橋智提供協助，直至其12個月離職通知期於明年4月30日屆滿。

滙豐集團主席杜嘉祺形容艾橋智為一位出色的領袖和銀行家，自2023年初以集團財務總監身份加入董事會以來，以及在集團行政總裁的遴選過程中，展現出具策略意義的洞見和深刻的國際視野；又指祈耀年過去5年帶領集團前進，37年來矢志服務滙豐，向他深切致謝。

大摩續嗌買 睇77元 摩根士丹利表示，對艾橋智接任行政總裁並不意外，因他一直是熱門的候選人之一，相信滙控股價不會有太大變化，而且CEO任命安排有助消除困擾其中一項不確定性，故維持給予「增持」評級，目標價77.6元。該股昨日收報67.2元，升0.15%，成交6.06億元。

外媒分析指出，艾橋智上任集團CEO，將面臨的5個最大挑戰，分別是利率下降對盈利增長構成挑戰、增長計劃存不確定性（尤其是財富管理等收費產品的增長存在壓力）、地緣政治緊張局勢（逾半利潤來自香港及英國的滙控，對中國與西方關係惡化高度敏感）、中國不良貸款，以及地域發展重點問題（全球化戰略已行不通，集團先後退出美國、法國及加拿大市場，日後在地域發展重點上將如何定位）。

艾橋智（Georges Elhedery）簡歷 滙控新舵手面臨5大挑戰 祈耀年在位期間滙控股價