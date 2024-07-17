輪商精選：恒指淡友留意62307
美股周一做好，道指與標指盤中齊破頂，道指更創收市新高。港股上周五升穿下降通道，惟升勢受阻回調，周一收市險守18,000點關口，周二再受壓。
觀察好、淡友部署，周一輪場投資者傾向進場博反彈。恒指好倉當日錄得約5,600萬元淨流入，至於淡倉當日錄8,000萬元淨流出。
恒指牛證最重街貨的收回區為17,500至17,699點，新增街貨相對期指張數約1,321張，累計約2,284張，為好友加倉最多的區域。熊證最重街貨的收回區處於18,500至18,699點，相對期指張數約1,258張。新增街貨最多的收回區為18,300至18,499點，相對期指張數增加59張。
如投資者計劃部署反彈，可參考恒指認購證24989，行使價19,600點，實際槓桿11.3倍，今年11月28日到期。如繼續看淡，可留意認沽證23809，行使價16,915點，實際槓桿17.9倍，今年9月27日到期。
博反彈可揀56494
較進取投資者可以考慮以牛熊證部署大市，看好恒指可留意恒指牛證56494，收回價17,350點，實際槓桿22.2倍，2026年7月30日到期。至於看淡恒指可以注意熊證62307，收回價18,350點，實際槓桿39.7倍，2027年4月29日到期。
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