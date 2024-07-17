板塊分析：手機設備股宜分注吸納

內地上半年經濟轉弱，消費弱於預期，房地產銷售及投資續錄較大的跌幅。儘管正在舉行重量級會議，但市場對於政策加碼的期望不高，估計最終公布中長線的改革方案，對短期經濟形勢未必有太大幫助。

投資者對內地經濟信心不足，加上「特朗普交易」提前，槍擊事件料有利其選情，對華加徵關稅等憂慮升溫，港股投資者風險偏好減弱，大市成交趨向淡靜。後市去向參考恒指近期區間底部約17,500點，同時為250天線附近位置，若告失守，將進一步下試17,000點關口。

蘋果公司（Apple Inc.）於2024年6月在全球開發者大會上發布人工智能（AI）功能Apple Intelligence，市場憧憬將會激發換機需求，明顯提振銷量，利好其手機供應鏈。外媒消息指，Apple告訴供應商和合作夥伴，新款iPhone的出貨目標比上一代增長約10%，去年下半年iPhone 15的出貨量約為8,100萬部，即目標是在今年下半年出貨至少9,000萬部iPhone 16。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）