板塊分析：手機設備股宜分注吸納
內地上半年經濟轉弱，消費弱於預期，房地產銷售及投資續錄較大的跌幅。儘管正在舉行重量級會議，但市場對於政策加碼的期望不高，估計最終公布中長線的改革方案，對短期經濟形勢未必有太大幫助。
投資者對內地經濟信心不足，加上「特朗普交易」提前，槍擊事件料有利其選情，對華加徵關稅等憂慮升溫，港股投資者風險偏好減弱，大市成交趨向淡靜。後市去向參考恒指近期區間底部約17,500點，同時為250天線附近位置，若告失守，將進一步下試17,000點關口。
蘋果公司（Apple Inc.）於2024年6月在全球開發者大會上發布人工智能（AI）功能Apple Intelligence，市場憧憬將會激發換機需求，明顯提振銷量，利好其手機供應鏈。外媒消息指，Apple告訴供應商和合作夥伴，新款iPhone的出貨目標比上一代增長約10%，去年下半年iPhone 15的出貨量約為8,100萬部，即目標是在今年下半年出貨至少9,000萬部iPhone 16。
比亞迪電子睇升11%
手機設備股當中，較看好比亞迪電子(00285)，其在北美客戶產品線的市場份額逐步提升，有望未來兩至3年成為核心供應商。另外，公司在AI伺服器、液冷散熱、移動機械人等多點布局，而且與英偉達（Nvidia）具有多年的合作基礎，有望帶來新的增長動能，後續深化合作為股價催化劑。估值上，現價對應2024財年預測市盈率15.7倍，高於過去5年平均估值，建議分注吸納，目標價42元，即有約11%上升空間。
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