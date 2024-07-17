內地客買港樓半年6117宗破頂

上半年新盤最多內地買家地區

樓市全面撤辣後，交投量急升，吸引不少內地買家入市。地產代理一份數據顯示，今年上半年整體私人住宅市場，涉及以「普通話拼音」（漢語拼音）登記買家的成交量約6,117宗，較去年同期3,667宗急升近七成，涉及金額約705.4億元，按年增加約42%，交投及金額均創1995年有紀錄以來新高。

據中原地產資料，上述買家佔整體成交比例亦升至約25%的歷史最高點，總入市金額更佔約30.9%。翻查紀錄，1997年樓市高峰期，該類買家比例只約1至2%。

流入一手資金佔近四成 該公司亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，內地客選擇在本港置業的原因屬多方面，涉及移民定居、投資機會及教育資源等，而且本港樓價較高位累跌逾25%，息口見頂，吸引非本地客趁低吸納。

數據亦顯示，今年上半年流入一手市場的資金高達1,097億元，當中佔近四成、即約434億元的買家屬該類人士，佔比屬史上最高。

按地區分析，上半年一手市場註冊量最高的地區，當中以近年不少新盤推售的啟德所佔比例冠絕全港，約59%，即約904宗成交中，有約533宗屬相關人士。其次是火炭佔約50.8%，而黃竹坑及何文田佔約46.5%及約41%。