太古城劈180萬沽 不足一年止蝕離場

樓市撤辣為業主打開「逃生門」，市場再錄短線持貨止蝕個案，鰂魚涌太古城三房戶劈價180萬元售出，原業主不足一年極速虧蝕離場。

中原張光耀指出，該屋苑恒山閣高層C室，實用面積約684方呎，三房間隔，3月以約1,080萬元放售，累劈約16.7%，以約900萬元售出，呎價約13,158元。原業主於去年9月才以約905萬元購入單位，持貨短短約10個月，未計使費帳面已蝕約5萬元。

緻藍天賣820萬貶值21% 至於蝕讓重災區將軍澳延續慘況，接連有業主損手出貨。中原關偉豪表示，日出康城緻藍天5座左翼高層C室，實用面積約749方呎，套三房間隔，以820萬元成交，呎價約10,948元。原業主持貨約4年帳面虧蝕約230萬元，大幅貶值約21.9%。

香港置業劉浩勤指出，將軍澳清水灣半島8座中層A室，實用面積約679方呎，亦為套三房間隔，放盤約一年減價約245萬元或約24.7%，以約745萬元售出，呎價約10,972元。單位2015年11月購入價約810萬元，至今近8年，帳面仍要損失約65萬元。

近年推售的半新盤亦大多成為蝕本貨。利嘉閣周煇宏稱，荃灣映日灣2座高層H室，實用面積約465方呎，兩房梗廚設計，累減133萬元，以795萬元成交，呎價約17,097元。原業主於2019年8月以879.1萬元一手購入，持貨近5年帳面虧損約84.1萬元。

富豪海灣傳16載輸千萬 此外，傳統豪宅同樣難敵跌市，消息指出，赤柱富豪海灣C型雙號洋房，實用面積約3,034方呎，市傳以約5,988萬元易手，呎價約19,736元。據了解，單位2008年1月購入價約7,000萬元，若成交屬實，單位16年半仍要貶值逾1,000萬元。