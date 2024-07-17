柏蔚森III加推60戶
維港滙III三房3000萬沽
新世界營業及市務（特別項目）總經理何家欣指出，以折實價計，今批單位總值約3.92億元，平均呎價約18,354元，屬原價加推。其中，入場單位為1座2樓K室，實用面積223方呎，一房間隔，連106方呎平台，呎價約18,816元。至於同系列柏蔚森I，項目暫已沽出185伙，佔可售伙數逾93%，套現逾13億元。
其他市區新盤亦續有承接。信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，昨售出1A座18樓A室三房戶，實用面積977方呎，成交價3,000萬元，呎價約30,706元。
會地旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，昨以658.2萬元沽出第2A座53樓D室，為兩房開放式廚房戶型，呎價約15,096元。
VICTORIA COAST賣2310萬
華懋集團薄扶林域多利道VICTORIA COAST，昨日招標售出A座3樓2室，實用面積1,367方呎，成交價2,310.3萬元，呎價約16,901元。
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