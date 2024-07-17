柏蔚森III加推60戶

維港滙III三房3000萬沽

新世界營業及市務（特別項目）總經理何家欣指出，以折實價計，今批單位總值約3.92億元，平均呎價約18,354元，屬原價加推。其中，入場單位為1座2樓K室，實用面積223方呎，一房間隔，連106方呎平台，呎價約18,816元。至於同系列柏蔚森I，項目暫已沽出185伙，佔可售伙數逾93%，套現逾13億元。