新盤趁旺掀搶客戰

意嵐周六開售188伙 新盤市場再掀戰幔，屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，落實周六首輪開售188個單位。啟德跑道區柏蔚森III昨亦加推第2號價單共60伙，並首度推出海景一房戶。

折實入場費184萬 旭日國際旗下的意嵐，昨公布首份銷售安排，周六發售當日設有3個揀樓時段，其中，S組為先到先得、A及B組以抽籤形式發售，項目將於明晚8時截止認購。據市場消息，截至昨日暫收到約4,500張入票，以首輪發售伙數計算，超額約22.9倍。

首批銷售單位包括88伙開放式、54伙一房、41伙兩房，以及5伙三房戶，折實售價由184.2萬至703.6萬元，呎價約8,908至11,900元，平均呎價約10,209元。以折實售價計算，當中約一半單位低於300萬元。

此外，大鴻輝集團的西營盤尚逸部署新一輪銷售，日前上載第4號價單及銷售安排，涉及17伙。

尚逸周五發售17個單位 尚逸該批單位涵蓋開放式至三房間隔，實用面積215至492方呎，扣除基本最高折扣9%及家具現金津貼折扣後，折實價由438.2萬至1,303.88萬元，呎價約20,381至26,502元，該批單位將於周五悉數發售。

新推單位價格亦有所上調，以新推的11樓A室為例，實用面積389方呎，折實價823.88萬元，較1號價單的12樓A室售價789.65萬元，是次樓層較低但售價高約4.3%。另外，項目昨日更新第3號價單，其中兩伙售價上調約1.5%。