簡訊一覽
●大酒店(00045)發盈警，預計今年上半年蝕約4.5億元，較去年同期賺9,400萬元由盈轉虧，主要是若干酒店的營運業績遠低於預期，利息成本因利率上升及出售倫敦半島住宅公寓所得款項收回時間而有所上漲，並錄得預期之外的物業重估虧損。
●理文化工(00746)發盈喜，料今年上半年純利將按年增長約1.25倍，主要是若干原材料及能源成本下降所致。資料顯示，該企去年上半年賺1.02億元。
●暢捷通(01588)預計，今年上半年蝕介乎500萬至1,500萬元（人民幣‧下同），較去年同期賺約1,814萬元轉盈為虧。
●新奧能源(02688)於7月11日遭The Capital Group在場內減持75.66萬股，每股均價63.7789元，持股量由11.03%降至10.96%。
●藍月亮(06993)預計今年上半年蝕約6.65億元，主要是銷售額及毛利增長，銷售活動增加抵銷了銷售及分銷開支上升。
●經營連鎖雜貨店759阿信屋的CEC國際(00759)預計，截至今年4月底止錄除稅後虧損介乎2,900萬至3,100萬元，較上一個年度錄除稅後溢利4,960萬元由盈轉虧。
●中國電力(02380)今年6月及首6個月之合併總售電量分別按年增加36.2%及33.33%。
●恒基發展(00097)宣布，現任集團零售業務副總經理陳馥蘭獲委任為執行董事，昨起生效。
●贛鋒鋰業(01772)公布，擬適度開展衍生品交易，動用的交易保證金和權利金不超過80億元人民幣（或等值外幣），以降低跨境投資和境外產業涉及的市場波動風險，增加財務穩健性。
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