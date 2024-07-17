美傳准現貨ETF上市 以太幣曾升逾6%

美國前總統特朗普遇刺帶動加密幣價格向上之際，有傳美國證券交易委員會（SEC）初步批准以太幣現貨交易所買賣基金（ETF）產品的申請，並有望在下周二（23日）開始交易。昨日以太幣一度高見每枚3,497美元，日內升逾6%；比特幣則表現反覆，見64,942美元的近一個月高位後，倒跌至62,855美元。

料規模達100億美元 據悉，包括黑石、富蘭克林鄧普頓以及VanEck等8家資產管理公司的申請，下周一將獲美國證交會首肯，而箇中關鍵是申請人要在本周末前，向監管機構提交最終文件。

有分析認為，若然美國落實推出以太幣現貨ETF，其表現可能超越比特幣，並料以太幣現貨ETF將以每月約10億美元的速度增長，最後達100億美元的規模。

加密幣價格近期之所以重拾升勢，除了與憧憬放行以太幣現貨ETF，相關資產被外界視作「特朗普交易」（Trump Trade）亦是誘因。事關特朗普近年積極支持相關行業發展，最新更確認本月底將參加在美國舉行的比特幣2024大會（Bitcoin 2024）及發表演說。

無獨有偶，據報其副手萬斯亦公開支持加密幣，並於2022底通過Coinbase持有價值約10萬至25萬美元（約78萬至195萬港元）的比特幣，惟之後的交易詳情未見最新披露。

至於有發行比特幣現貨ETF的貝萊德，其行政總裁芬克（Larry Fink）近日認錯，指現在相信比特幣是「數碼黃金」及合法的金融工具，並指若然投資者認為國家的財赤會觸發貨幣貶值，投資比特幣是選擇之一，亦可突破地理限制。