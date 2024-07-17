淡馬錫擬3年斥780億投資印度

中國經濟正受內部需求疲弱及外部地緣政治問題困擾，反觀印度經濟則在美國支持下呈高速發展，吸引不少資金由中國轉投印度。消息指，鑑於對投資中國的看法趨審慎，新加坡主權基金淡馬錫轉軚加注印度市場，擬於未來3年在印度的金融服務及醫療保健等領域，投資最多100億美元（約780億港元），並強調長遠看好印度市場。

淡馬錫印度區執行總經理莫涵（Mohit Bhandari）指，目前印度佔淡馬錫全球投資約7%，希望未來進一步提升有關比重，同時關注中國現時的經濟情況及地緣政治緊張局勢，故相應地調整投資組合。目前淡馬錫約22%投資在美洲，19%在中國，上一財年在美洲的投資10年來首次超越中國。

孟買股市曾破頂 印度經濟正急速增長，首次公開招股及併購交易均蓬勃發展，印度股市屢創新高，年初至今印度孟買30指數（Sensex）已累漲逾一成一，昨日曾觸及80,898點的歷史高位；印度NIFTY快速消費品（FMCG）指數昨高見60,875點創歷史新高。

淡馬錫押注印度之舉，惹來「有違祖宗家訓」之嫌。事緣已故新加坡國父兼開國總理李光耀對印度的評價由好變淡。李曾經多次出訪印度，讚揚稱：「印度的偉大之處還沒有充分體現，它的潛力尚未被充分開發和利用」。可是從1970年代開始，李改為預測印度會成為一個軍事大國，但經濟並不會繁榮，原因是「印度的官僚體制足夠讓人窒息」，更於2005年指印度的官僚體制遲緩，拒絕改革，讓人感覺如墜霧中，看不到出路。2009年（即其離世前6年）更直言：「我收回之前對印度的所有樂觀判斷，沒有人能夠治理好印度。」

不過，新加坡與印度關係一直良好，2020年印度人佔獅城總國民人口9%，是繼華人和馬來人之後第3大群體，現任新加坡總統尚達曼也是印度人。如今中美博弈，美國銳意推動製造業去中國化，在印度大舉投資產能，大量外資湧入，淡馬錫看風使舵加注印度，亦無可厚非。