卡地亞母企次季收入放緩 中港澳跌27%

擁有卡地亞和江詩丹頓等名錶品牌的瑞士奢侈品集團歷峰（Richemont）公布，截至今年6月底止季度，收入為52.68億歐元，按年微升1%（以固定匯率計‧下同），增速較去年同期的19%或全年的8%均屬顯著放緩，主要是收入佔比最大的日本以外亞太區市場，銷售額按年大跌18%。

歷峰對上季銷情轉弱的原因非常明確，就是「中國客戶消費信心疲弱」，內地和港澳銷售總額按年倒退27%，南韓和馬來西亞的理想表現不能抵銷。

然而，其他列帳地區上季銷情都有增長，如歐洲和美洲分別按年增長5%及10%，兩地都見內需理想，歐洲亦有遊客消費帶動；中東及非洲則按年升8%，主要是阿聯酋和沙特阿拉伯本地和旅客消費並駕齊驅。

至於日本更按年飆升59%，主要是日本國內需求理想之際，屢創新低的日圓吸引中國、南韓、東南亞乃至美洲的顧客遊日購物，可惜論金額絕對值，仍抵銷不了其餘亞太區的倒退。

Hugo Boss下調溢利指引 不僅是奢侈品，就連衣履亦不好過。德國服裝品牌Hugo Boss上季收入10.15億歐元，按年跌1%，其中亞太區按年倒退4%。該企將業績恐倒退歸咎於宏觀經濟及政局的挑戰持續削弱消費開支。

該企因應中國和英國市場的挑戰，下調今年全年收入增長指引降兩個百分點到1至4%，經營溢利增長指引更由原先5至15%，下調到5至負15%，下限的降幅達到20個百分點，拖累其股價昨步英國奢侈品公司Burberry及瑞士鐘錶集團Swatch股價「深潛」的後塵，一度急瀉10.62%。