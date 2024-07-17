鮑威爾：數據增強通脹達標信心

美國通脹上月創逾3年新低，加上聯儲局主席鮑威爾明言「不必等到通脹降至2%才減息」，市場對美國9月中進入減息周期的憧憬大為升溫。芝商所FedWatch工具顯示，交易員最新押注聯邦基金利率12月最大機會處於4.5至4.75厘，即今年3度減息0.25厘的機會率達57.3%，遠高於一周前的24.9%。

鮑威爾最新表示，第二季的經濟數據加強了聯儲局覺得通脹能持續降至2%政策目標之信心，又指「現在通脹回落，勞工市場亦已降溫，不再過熱……兩者『均衡』得多」（勞工市場不似之前使通脹居高不下）；重申貨幣政策有滯後性，如果通脹降至2%左右才減息，通脹就會降至2%以下。

聯儲官員指美經濟放慢 於聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利亦發表類似「信心論」，指美國經濟正在放緩，預期之後會迎來幣策的調整；又稱「我不會說甚麼時候減息，減多少次……但不會把一個足夠使我們戰勝通脹的高息維持太長時間，以免就業市場轉差，令民眾難找工作。」

高盛首席經濟學家哈哲思認為，聯儲局應該本月底就減息，因為美國通脹降溫已有足夠進展，「月度通脹數據向來波動，常會短暫升溫」，7月和9月減息差不大，況且9月臨近大選，屆時才減或瓜田李下，7月減反而較好。FedWatch則顯示，月底減息的機會率僅8.8%。

計劃留任至2026年屆滿 另外，鮑威爾坐上聯儲局主席寶座是特朗普的任命，不料上任不久便遭對方多次公開炮轟，遂令外界關注特朗普一旦重返白宮會否開除他。鮑威爾稱，自己打算做到2026年屆滿，大多數國會議員都認同聯儲局運作不應受政治干擾，但指美國聯邦政府的財政「不可持續」，國會兩黨要認真尋求應對財赤之道；又指中性利率（既不寬鬆又不緊縮的息口水平）會比以前高。

鮑威爾提到，現在聯儲局已經用ChatGPT草擬新聞發布會可能出現的提問，「但不如記者的好」。轄區包括硅谷的戴利則稱，AI取代的是工序（Task），不是人，「人類史上沒有一種科技會減少就業」；又說「科企估值變化不一定圍繞經濟，所以難料息口轉變的有關影響。」