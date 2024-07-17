大戶最憂地緣政治

美上月零售勝預期 道指再創新高 最新的美國銀行基金經理調查結果顯示，地緣政治衝突已取代通脹成大戶眼中頭號風險，預期全球經濟增長加速的受訪者比率由負6%跌至負27%，即覺得增長放緩的人比持相反意見者多27個百分點，為2022年3月後最大單月跌幅。不過，市場對零售數據及金融股業績大致收貨，加上減息預期持續，美股周二早段呈強，道指連日破頂，曾升508點，高見40,720點；標指曾升23點，高見5,631點；納指曾升104點，高見18,576點。

現階段美國的消費仍相當穩健。新鮮出爐的6月份美國零售銷售按月持平，比5月份升0.3%有所減弱，按年計則升2.3%，為4個月最低，但撇除汽車後按月升0.4%，再撇除汽油按月升0.8%，一律優於市場預期。

美銀去季純利倒退7.3% 美銀截至今年6月底止第二季業績亦反映消費動力尚可，上季信用卡和記帳卡消費按年升3.31%，首兩季總和按年升3.89%，增幅與去年同期相若。

然而，高息也會「反噬」，該行上季信貸損失撥備按年升34.04%，信用卡不良率由對上一季的3.62%升至3.88%，淨核銷貸款按年升76.4%，主要與信用卡和寫字樓物業有關。此外，由於存款派息成本上漲抵銷資產收益與貸款規模的增長，淨利息收入按年倒退3.22%至137.02億美元，直接導致純利按年下跌7.32%。

所幸美國的銀行不像中國的「宇宙級」同業絕大部分收入靠收息，活躍的資本市場使美銀上季非息淨收入按年增長5.76%。專注投行、炒房和資產管理的摩根士丹利上季按年多賺四成。

7月份美銀基金經理調查顯示，68%受訪大戶覺得全球經濟「軟着陸」，惟該行稱，市場低估了「硬着陸」的風險，理由是美國消費、勞工市場與政府開支都放緩，「這使我們今年下半年最看好債券和黃金。」

IMF調高全球明年GDP預測 國際貨幣基金組織（IMF）維持全球今年國內生產總值（GDP）增長預測於3.2%，2025年預測則上調0.1個百分點至3.3%，但同時下調美國今年經濟增長預測0.1個百分點至2.6%，2025年預測則維持1.9%不變，增速減弱原因的口徑與美銀相同，就是消費與就業市場降溫，以及政府開支收緊。

全球通脹不乏降溫迹象，加拿大6月份撇除食品及能源的核心消費物價指數（CPI）按年升幅雖微升至1.9%，但連續3個月低於2%；另市場研究機構Kantar統計顯示，截至7月7日止4個星期，英國超級市場按年漲價幅度降至1.6%，為2021年9月之後新低。IMF預計發達經濟體今、明兩年通脹分別降至2.7%及2.1%。

基金逾15年首增持公用股 資金憧憬全球息口回落，美銀調查亦顯示，現有39%受訪大戶認為貨幣政策過度緊縮，比例為2008年11月後最高，與之相應的資產配置就是2009年2月之後首度「增持」公用股。

部分美國金融股季績摘要