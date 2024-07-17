PayMe增值收1.2%手續費 下月19日起實施

滙豐銀行旗下PayMe向用戶發放通知表示，PayMe自2017年推出以來一直讓客戶免費使用，就最近一次業務檢討，決定由今年8月19日起，用戶透過非滙豐信用卡增值，將會收取增值金額1.2%的手續費。例如增值100元，手續費便為1.2元，每月手續費上限為12港元。業界相信，此舉將有效封殺一些用戶利用信用卡轉帳至PayMe賺取積分的漏洞。

PayMe指，當用戶在以下兩種情況下透過非滙豐信用卡增值時，便需支付1.2%手續費。第一，增值錢包結餘：如點按「快捷功能」下或「我的帳戶」內的「增值」按鈕，並使用非滙豐信用卡增值。第二，向朋友過數時使用非滙豐信用卡增值。

3種情況可獲豁免 不過，如果是以下3種情況可獲豁免手續費。第一個情況是如果用戶在向商店付款滿30元時，因餘額不足而彈出需要增值的提示，那時不論用戶使用哪一種增值方式，均可豁免手續費。另外兩種情況是，用戶透過滙豐信用卡，或者任何銀行戶口增值，不論是否滙豐銀行的戶口，則維持免費。

滙豐發言人指，據了解該收費低於業界平均水平。8月19日起至今年底，使用非滙豐信用卡增值的用戶，只要每月在任何接受PayMe付款的商店單一消費滿30元或以上，即可獲得該月的手續費回贈，回贈金額會於下個月存入PayMe錢包。