英偉達受惠生成式AI需求 高盛嗌買

高盛發表研究報告，指早前與美國晶片商英偉達（Nvidia）的財務總監Colette Kress舉行團隊會面，討論的議題包括生成式人工智能（AI）模型的發展、未來資本開支計劃等，會議確認該行的意見，相信生成式AI開支周期持續，英偉達透過快速創新保持龍頭地位，故重申予其「買入」評級，並列為美股「確信買入」名單，12個月目標價135美元。該股周二早段曾跌3%，報124.58美元。

台積電料更新全年收入指引 該行估計，短期而言，英偉達主要雲端解決方案供應商客戶，將會表示今、明兩年提升資本開支，而其合作夥伴及同業如台積電及SK海力士等，都會提供建設性的數據，推動新一輪正面盈利重估並支持股價跑出；相信該股在AI基建開支的浪潮下，得以維持龍頭地位，因為其基礎規模強大、有能力應對競爭、供應方面有較佳渠道、能夠回應大型企業在生成式AI方面的即時需求。

另一方面，TrendForce引述業內人士指，台積電準備開始生產Blackwell架構GPU，而英偉達為應對客戶的強勁需求，將訂單量增加25%，這凸顯了AI市場前所未有的繁榮，也為台積電今年下半年的業績提供巨大動能。台積電計劃於周四召開分析員會議，將公布2024年第二季度財報以及第三季度的業績指引。

摩根士丹利指，台積電早前公布的初步業績好過市場預期，估計將指引第三季度收入按季增長10%，毛利率範圍與第二季度相若（中位數為52%），並料將更新全年收入指引，以美元計按年增長25%。該行又指，AI半導體需求持續，台積電的議價能力將會維持至明年，予其台股目標價1,180元新台幣（昨日收報1,055元新台幣，升1.44%），評級為「增持」。