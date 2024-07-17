金價升逾1%破頂 花旗上望3千美元

美國聯儲局主席鮑威爾最新釋出「鴿派」信號，指當地物價上升步伐可持續地回歸至聯儲局目標，加上市場認為若然美國總統候選人特朗普當選，對黃金走勢極為有利，多重消息帶動現貨金近日顯著轉強，昨日曾升1.2%，每安士報2,451.43美元，再創紀錄新高。

至於投行花旗最新重申金價未來12個月可見3,000美元的預測，稱近期美國通脹數據符合聯儲局預期，勞動力市場放緩，加上去通脹化情況理想，所以估計聯儲局7月後的議息會議部署減息，利好金價、銀價與銅價表現。

該行又提及，根據過往數據，一旦聯儲局開始減息，6個月後的金價平均升幅有13%，12個月後的平均升幅更逾20%，所以推算金價明年中或下半年可望升至每安士2,800至3,000美元，銀價則見38至40美元。

花旗引述數據指，有迹象顯示近期有相當多的資金，流入黃金交易所買賣基金（ETF），而6月黃金ETF錄得淨流入，亦是過去43個月以來首見，所以金價後市宜看高一線。

不過，亦有分析認為一旦金價再升抵2,450美元的歷史新高位需要小心，慎防強烈拋售，令金價突然下跌。

中國黃金ETF連錄淨流入 另邊廂，有數據顯示，6月中國黃金ETF連續第7個月錄得淨流入，吸引30億元（人民幣‧下同）的資金。累計上半年，中國黃金ETF吸引資金170億元，中國黃金ETF管理資產總額以及持有量繼續刷新歷史新高，達到510億元與92公噸。

此外，深圳近日有類似集自動售賣機及「盲盒」概念於一身的「智慧金店」面世，可以買入金豆、金條及金飾等，同時可回收1,000克以內、含金量在50%以上的黃金製品。據悉，其金價是與上海黃金交易所的實時金價掛鈎，出自內地的金雅福集團。