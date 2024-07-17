滬擬啟動無人駕駛測試

面向市民料一周內運作 深或月底推自駕巴士 中國正積極推動汽車製造業升級改造，繼電動車一役後，未來擬在智能汽車領域上進一步拋離美國！消息指出，上海面向普通市民的無人駕駛智能網聯汽車實地測試，將最快在未來一周內啟動，據悉此次實地測試全程免費。至於港人周末熱門旅遊地深圳，據報今年內會在前海推出20輛自動駕駛巴士行駛，票價為一元（人民幣˙下同）。

此次上海的公測，據報會在臨港約有68方公里測試區域，打車人士可通過微信小程式上的「R」字標識，來定位至上車地點。不過，據了解，智能汽車雖然自動駕駛，但亦會在副駕座上配置一名安全員。後坐椅背則設置屏幕介面，作為乘車人確認訂單、查看行駛路況、調節空調、播放音樂等之用。

安徽嚴管電動車充電收費 至於深圳，深圳巴士集團正在建立一線城市中心城區規模最大的自動駕駛巴士隊，場景將涵蓋地鐵站、商圈、居民住宅區、中央商務區、產業園區、文旅景區等。同時，其第5分公司已獲批開行並營運4條自動駕駛公共交通線路，線路預計在7月底正式開通。深圳早在2022年就出台智能網聯汽車管理條例，累計向19家企業、349輛智能網聯汽車發放道路測試及示範應用通知書1,037張。

二線地區安徽省近日則印發《通知》，要求嚴厲查處電動車充電服務領域的價格違法行為，進一步維護電動車充電服務市場良好價格秩序，切實降低群眾出行用電負擔。另外，天津市將進一步優化小客車調控政策，積極釋放汽車消費潛力，措施包括面向無車家庭定向配置3萬個普通車指標等。

內地上月商用車產銷齊跌 不過，內地汽車業生產和銷售於上月回落。中國汽車工業協會公布，今年上半年商用車產銷分別完成200.5萬輛和206.8萬輛，按年分別增長2%和4.9%。可是單計6月份，商用車產銷分別完成33萬輛和33.7萬輛，按年分別下降3.5%及4.9%。

富瑞調高比亞迪盈利預測 富瑞發表研究報告，認為比亞迪近期訂單走勢強勁，特別是DM5.0型號，故上調該企今年盈利預測至344億元。其中今年第二季每輛車的純利，可望因較低的研發支出而改善至8,000元，所以預計該股次季的純利將按年升25%至85億元。該行調升其H股目標價約12%至300港元，維持「買入」投資評級；該股昨日收報240.6港元，跌1.47%。

內地上半年汽車產銷情況